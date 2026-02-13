Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

FeC denuncia que la sala de consulta del Archivo se reduzca a “un pupitre de Primaria”

Explica que en el espacio se invirtieron 40.000 euros para convertirlo en despachos de personal directivo

Redacción
13/02/2026 21:39
Suárez y Purriños, de Ferrol en Común, en imagen de archivo
Suárez y Purriños, de Ferrol en Común, en imagen de archivo
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Ferrol en Común criticó este viernes que parte del espacio que ocupaba el Archivo municipal haya sido reconvertido en “despachos para o personal directivo nomeado neste mandato”, reduciendo la sala de consulta a “un pupitre de Primaria sen privacidade”. 

La formación política explica que el 30 de julio pasado se adjudicó un contrato menor por algo más de 40.000 euros para la ejecución de la reforma del espacio del Archivo para uso administrativo, en la primera planta del Consistorio, y que a finales de año, “logo dunha obra interminable”, precisa FeC, “consumouse a transformación”. 

La organización liderada por Jorge Suárez reconoce que la “potestade de autoorganización dun goberno é lexítima”, pero asegura que “debe ponderar sempre os intereses en xogo antes de tomar calquera decisión, e o certo é que o que antes era un lugar para que investigadores, estudantes, persoas interesadas en coñecer o estado de licenzas dos seus inmobles, etc... agora queda reducido a un único posto de consulta”. 

FeC recuerda que hasta este año, investigadores y miembros del Consello sectorial da Memoria Histórica “compartían un espazo pechado e tranquilo, con tres amplas mesas de estudo” y que eran frecuentes las visitas del alumnado del grado de Biblioteconomía e Documentación, además de ser un lugar “de obrigada consulta para particulares ou arquitectos que precisan coñecer os antecedentes dun inmoble antes da súa reforma ou adquisición, estendendo planos de grandes dimensións”. 

Pese a ello, Ferrol en Común señala que este espacio “foi liquidado polo goberno do PP” y prueba de ello es que “deixaron de acudir os alumnos do Campus e moitos investigadores, indignados coa situación, e mesmo os arquitectos se ven abocados a unha situación indigna, despregando os planos no chan da oficina”. Por ello, insta al ejecutivo a “recuperar o espazo e a poñer en valor fondo documental do Concello”. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Obras en el pinar de Cabanas el pasado mayo de 2025

Bruselas investigará las actuaciones en el pinar de A Magdalena
Verónica Vázquez
La freixoeira elabora 200 unidades por hora

Entre “troula e troula”, As Pontes anima a disfrutar de su grelo y sus freixós en la feria del fin de semana
Redacción
Entroido Neda

Neda desafió al agua con música y humor en el comienzo del Entroido
Redacción
Fútbol. Racing contra Lugo

Misión (casi) imposible para el Racing de Ferrol
Juan Quijano