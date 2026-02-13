FeC denuncia que la sala de consulta del Archivo se reduzca a “un pupitre de Primaria”

Suárez y Purriños, de Ferrol en Común, en imagen de archivo Jorge Meis

Ferrol en Común criticó este viernes que parte del espacio que ocupaba el Archivo municipal haya sido reconvertido en “despachos para o personal directivo nomeado neste mandato”, reduciendo la sala de consulta a “un pupitre de Primaria sen privacidade”.

La formación política explica que el 30 de julio pasado se adjudicó un contrato menor por algo más de 40.000 euros para la ejecución de la reforma del espacio del Archivo para uso administrativo, en la primera planta del Consistorio, y que a finales de año, “logo dunha obra interminable”, precisa FeC, “consumouse a transformación”.

La organización liderada por Jorge Suárez reconoce que la “potestade de autoorganización dun goberno é lexítima”, pero asegura que “debe ponderar sempre os intereses en xogo antes de tomar calquera decisión, e o certo é que o que antes era un lugar para que investigadores, estudantes, persoas interesadas en coñecer o estado de licenzas dos seus inmobles, etc... agora queda reducido a un único posto de consulta”.

FeC recuerda que hasta este año, investigadores y miembros del Consello sectorial da Memoria Histórica “compartían un espazo pechado e tranquilo, con tres amplas mesas de estudo” y que eran frecuentes las visitas del alumnado del grado de Biblioteconomía e Documentación, además de ser un lugar “de obrigada consulta para particulares ou arquitectos que precisan coñecer os antecedentes dun inmoble antes da súa reforma ou adquisición, estendendo planos de grandes dimensións”.

Pese a ello, Ferrol en Común señala que este espacio “foi liquidado polo goberno do PP” y prueba de ello es que “deixaron de acudir os alumnos do Campus e moitos investigadores, indignados coa situación, e mesmo os arquitectos se ven abocados a unha situación indigna, despregando os planos no chan da oficina”. Por ello, insta al ejecutivo a “recuperar o espazo e a poñer en valor fondo documental do Concello”.