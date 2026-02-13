Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El patrullero “Arnomendi”, en la campaña de vigilancia pesquera hasta finales de mes

A bordo del buque estará una inspectora de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura

Redacción
13/02/2026 21:44
El "Arnomendi" el pasado mes de diciembre en navegación
El "Arnomendi" el pasado mes de diciembre en navegación
Armada
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El patrullero de altura “Arnomendi”, con base en el Arsenal de Ferrol, se encuentra en estos momentos participando en la campaña de vigilancia e inspección de pesca “Caladero nacional” que se desarrolla en aguas de la costa gallega y el Cantábrico. 

El buque estará fuera de su base hasta la última semana de este mes de febrero y llevará a cabo tareas de verificación de la presencia de barcos de bandera española y otros Estados miembros de la Unión Europea que tienen autorización para faenar en estas pesquerías, así como la inspección de capturas, la revisión de las artes utilizadas y la vigilancia de las zonas y comprobación del cumplimiento de los periodos de veda. 

A bordo del buque estará una inspectora de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación. Como parte de la Fuerza de Acción Marítima, el barco tiene como misión proteger los intereses marítimos del Estado español

Para realizar esta campaña, el patrullero, tercer buque de la clase “Chilreu”, contará con una dotación propia de 32 personas al mando del capitán de corbeta Francisco Gil Gómez. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Obras en el pinar de Cabanas el pasado mayo de 2025

Bruselas investigará las actuaciones en el pinar de A Magdalena
Verónica Vázquez
La freixoeira elabora 200 unidades por hora

Entre “troula e troula”, As Pontes anima a disfrutar de su grelo y sus freixós en la feria del fin de semana
Redacción
Entroido Neda

Neda desafió al agua con música y humor en el comienzo del Entroido
Redacción
Fútbol. Racing contra Lugo

Misión (casi) imposible para el Racing de Ferrol
Juan Quijano