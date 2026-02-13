El patrullero “Arnomendi”, en la campaña de vigilancia pesquera hasta finales de mes

El "Arnomendi" el pasado mes de diciembre en navegación Armada

El patrullero de altura “Arnomendi”, con base en el Arsenal de Ferrol, se encuentra en estos momentos participando en la campaña de vigilancia e inspección de pesca “Caladero nacional” que se desarrolla en aguas de la costa gallega y el Cantábrico.

El buque estará fuera de su base hasta la última semana de este mes de febrero y llevará a cabo tareas de verificación de la presencia de barcos de bandera española y otros Estados miembros de la Unión Europea que tienen autorización para faenar en estas pesquerías, así como la inspección de capturas, la revisión de las artes utilizadas y la vigilancia de las zonas y comprobación del cumplimiento de los periodos de veda.

A bordo del buque estará una inspectora de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación. Como parte de la Fuerza de Acción Marítima, el barco tiene como misión proteger los intereses marítimos del Estado español.

Para realizar esta campaña, el patrullero, tercer buque de la clase “Chilreu”, contará con una dotación propia de 32 personas al mando del capitán de corbeta Francisco Gil Gómez.