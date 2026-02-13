El Concello, pendiente de la cesión de la FE-13 para los proyectos de San Xoán

​El Concello espera la transferencia de esta vía Daniel Alexandre

El gobierno local condiciona a la cesión, por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de la carretera FE-13 el avance en la tramitación de dos de los proyectos comprometidos con la Asociación de Vecinos de San Xoán-Bertón, la construcción de un campo de fútbol en el mismo lugar en el que ya existía hasta comienzos de siglo y de un local social anexo al equipamiento deportivo para que la entidad pueda desarrollar sus actividades en mejores condiciones.

El alcalde, José Manuel Rey, se reunió este viernes con la directiva de la entidad vecinal en el marco del Plan de Barrios y en el encuentro explicó en qué fase están ambos proyectos, en los que el Concello invertirá 1,3 millones. La recepción de la titularidad del vial es un paso importante para que se puedan desarrollar tanto estas dos actuaciones como la construcción del nuevo centro de salud.

El regidor explicó que el campo de fútbol será “en principio” de césped artificial y permitirá habilitar uno o varios terrenos de juego, en función de las necesidades. En cuanto al local social, se levantará en la zona norte de la parcela y las características se definirán en el proyecto que se elabore.

Ambas intervenciones irán acompañadas de la urbanización del entorno, con estacionamientos nuevos, ampliación de las aceras y nuevas zonas verdes y ajardinadas. En lo que respecta al centro de salud, beneficiará a cerca de 10.000 vecinos de San Xoán, O Bertón, Catabois, San Pablo y Santa Icía. El Concello ya ha adquirido la parcela para ponerla a disposición de la Xunta, que se encargará de la construcción del ambulatorio.

A finales de mes

Por otra parte, Rey Varela lamentó que las condiciones meteorológicas hayan impedido el inicio de las obras de reurbanización de la plaza de Rosalía, en Fajardo, en las que se invertirán más de 830.000 euros. “Se a situación mellora poderán iniciarse a finais deste mes”, apuntó el primer edil.

El mal tiempo tampoco ha posibilitado el desarrollo normal de las tareas habituales del Plan de Barrios, como son la siega y roza de las zonas verdes, aunque sí se han podido hacer las podas y el desbroce en las plazas de Toxos e Froles y Rosalía, así como en el polígono de O Bertón y el aparcamiento disuasorio de la calle Souto.

También se han completado las tareas de mantenimiento y reparación de los parques infantiles y biosaludables y del sistema de alumbrado, con una veintena de actuaciones de mantenimiento. Además, el concejal de Servizos, José Tomé, apuntó que se instalaron siete farolas en Venezuela y que en breve se colocarán otras cinco.