Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El BNG insta al gobierno local a “aproveitar a oportunidade única” del Sánchez Aguilera

Iván Rivas cree que la parcela debe ser el “gran pulmón verde” de la ciudad y no un proyecto “anacrónico”

Redacción
13/02/2026 22:05
Rueda de prensa BNG
Rivas, portavoz del BNG, durante la rueda de prensa de este viernes
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, señaló este viernes en referencia al Sánchez Aguilera que “poder definir o futuro dun espazo de 90.000 metros cadrados no corazón da cidade é unha oportunidade única que se está a desperdiciar” planteando una “operación especulativa e anacrónica”

El concejal nacionalista considera que el proyecto en los términos en los que está planteado no “vertebra e integra os barrios de Catabois, Santa Mariña, Canido e A Magdalena” ni constituye “o gran pulmón verde que necesita a cidade e que sería a envexa do resto das urbes non só de Galiza”. 

Rivas se refirió al ránking elaborado por el Instituto de Salud Global para justificar que Ferrol necesita más zonas verdes. Este índice analiza la relación entre la mortalidad y escasez de zonas verdes de un total de 866 ciudades europeas, de las que la naval ocuparía el 48º lugar por la cola. “O 43% da poboación de Ferrol ten unha zona verde a máis de medio quilómetro de distancia e o IS Global di que o número de falecementos evitables é de 23. Ferrol precisa máis áreas deste tipo, non menos”. 

Rueda de prensa PSOE sobre el Sánchez Aguilera

El PSOE considera el proyecto de urbanización del Sánchez Aguilera “un auténtico desastre”

Más información

Por ello, el portavoz del BNG cree que “non ten ningún sentido urbanizar este espazo cos criterios da burbulla inmobiliaria”, es decir, “coa previsión de 460 vivendas para o mercado libre, non público, e con 24.000 metros cadrados –de un total de 90.000 de la parcela– afectados por un centro comercial”. 

O que se necesita no Sánchez Aguilera son árbores, conservar o Museo de Historia Natural tal como está, manter o actual cine-teatro como medio de socialización e desenvolver algo moi necesario, como é a residencia universitaria”, explicó Rivas, que considera este conjunto de propuestas como “o máis lóxico e tamén o máis económico”. 

Jorge Suárez, en 2025

FeC cree que el proyecto para el Sánchez Aguilera propicia “un barrio para ricos”

Más información

“Non podemos apoiar”, añadió, “a creación de parcelas baleiras como se fixo no seu momento no Bertón, aínda que cunha gran diferenza: aí polo menos é vivenda de protección; aquí sería para o mercado libre”. Por último, Rivas señaló que más aparcamiento en superficie “non é o que precisa a zona porque supón privatizar o espazo público” y que “plantar catro árbores diseminadas non é propio do século XXI”. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Obras en el pinar de Cabanas el pasado mayo de 2025

Bruselas investigará las actuaciones en el pinar de A Magdalena
Verónica Vázquez
La freixoeira elabora 200 unidades por hora

Entre “troula e troula”, As Pontes anima a disfrutar de su grelo y sus freixós en la feria del fin de semana
Redacción
Entroido Neda

Neda desafió al agua con música y humor en el comienzo del Entroido
Redacción
Fútbol. Racing contra Lugo

Misión (casi) imposible para el Racing de Ferrol
Juan Quijano