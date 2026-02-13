El BNG insta al gobierno local a “aproveitar a oportunidade única” del Sánchez Aguilera
Iván Rivas cree que la parcela debe ser el “gran pulmón verde” de la ciudad y no un proyecto “anacrónico”
El portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, señaló este viernes en referencia al Sánchez Aguilera que “poder definir o futuro dun espazo de 90.000 metros cadrados no corazón da cidade é unha oportunidade única que se está a desperdiciar” planteando una “operación especulativa e anacrónica”.
El concejal nacionalista considera que el proyecto en los términos en los que está planteado no “vertebra e integra os barrios de Catabois, Santa Mariña, Canido e A Magdalena” ni constituye “o gran pulmón verde que necesita a cidade e que sería a envexa do resto das urbes non só de Galiza”.
Rivas se refirió al ránking elaborado por el Instituto de Salud Global para justificar que Ferrol necesita más zonas verdes. Este índice analiza la relación entre la mortalidad y escasez de zonas verdes de un total de 866 ciudades europeas, de las que la naval ocuparía el 48º lugar por la cola. “O 43% da poboación de Ferrol ten unha zona verde a máis de medio quilómetro de distancia e o IS Global di que o número de falecementos evitables é de 23. Ferrol precisa máis áreas deste tipo, non menos”.
Por ello, el portavoz del BNG cree que “non ten ningún sentido urbanizar este espazo cos criterios da burbulla inmobiliaria”, es decir, “coa previsión de 460 vivendas para o mercado libre, non público, e con 24.000 metros cadrados –de un total de 90.000 de la parcela– afectados por un centro comercial”.
“O que se necesita no Sánchez Aguilera son árbores, conservar o Museo de Historia Natural tal como está, manter o actual cine-teatro como medio de socialización e desenvolver algo moi necesario, como é a residencia universitaria”, explicó Rivas, que considera este conjunto de propuestas como “o máis lóxico e tamén o máis económico”.
“Non podemos apoiar”, añadió, “a creación de parcelas baleiras como se fixo no seu momento no Bertón, aínda que cunha gran diferenza: aí polo menos é vivenda de protección; aquí sería para o mercado libre”. Por último, Rivas señaló que más aparcamiento en superficie “non é o que precisa a zona porque supón privatizar o espazo público” y que “plantar catro árbores diseminadas non é propio do século XXI”.