El Área Sanitaria de Ferrol incorpora nuevos equipos para Anatomía Patolóxica y Esterilización

Imagen de archivo de uno de los laboratorios del CHUF Jorge Meis

El Área Sanitaria de Ferrol cuenta con nuevos equipos para la Unidade de Esterilización y el Servizo de Anatomía Patolóxica del Complexo Hospiatalario Universitario de Ferrol (CHUF), tal y como publicaba este viernes el portal de Contratos Públicos, donde constaba la adjudicación para el alquiler sin opción de compra y mantenimiento de dos lavadoras termo desinfectadoras y un autoclave esterilizador a vapor, además de un procesador de tejidos.

Destacan desde el Sergas que los aparatos tienen mayor capacidad que los existentes y sus ciclos son más rápidos, trasladando que han invertido en ellos un total de 380.186,87 euros (IVA incluido) con los que también se sufraga el transporte, la entrega, la instalación, la puesta en marcha, la formación del personal y el mantenimiento del equipo durante la vigencia del contrato.

El autoclave sirve para esterilizar por vapor el material médico-quirúrgico a 121 o 134 grados. En el Área, enumeran, durante un año se trabajan más de 139.000 paquetes de materiales estériles y se hacen más de 6.500 ciclos. Por su parte, el procesador de tejidos estudia las biopsias y citologías, así como las piezas que se extirpan, además de las autopsias y necropsias.