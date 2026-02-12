Venezolanos en Ferrol, un pueblo que no olvida casi tres décadas de opresión

Karim y Hermes han huido de su país obligados por el hambre y la inseguridad y Ferrol es su ciudad de acogida Daniel Alexandre

El que deja su país obligado lleva consigo esa espina clavada en el corazón. El que llega a otro con una maleta cargada de recuerdos, y con los enseres justos, lo hace con el alma encogida, llena de miedo, pánico incluso, incertidumbre y pena, mucha pena. Pero no tanta como para no celebrar en la distancia la noticia que tanto deseaban miles de venezolanos expatriados por el mundo: la caída de Nicolás Maduro y, por ende, el inicio del retroceso del régimen chavista.

Todavía recuerda con amargura Karim Ortiz (nacida en Ciudad Bolívar hace 59 años), cuando los metían en autobuses para ir a celebrar cualquier cosa que el gobierno de la nación pretendía mostrar al mundo. “La gente ve a cantidades de personas coreando el nombre de Maduro, pero nada más lejos de la realidad, las camisetas, banderas, todo lo que se muestra es impuesto...fletaban medios de transporte para ir a la capital a secundar sus marchas pareciendo que el pueblo las aplaudía, todo falso, todo forzado, nosotros estábamos allí por nuestro puesto de trabajo, no por cuestiones políticas, yo tenía a cuatro analistas a mi cargo y tanto a mí como a ellos nos obligaban a ir a esas marchas”, asegura esta venezolana recién llegada a Ferrol, donde no lleva más de dos semanas.

Viene como tantos otros, en busca de futuro y huyendo de años de incertidumbre, y de hambre. Asegura que a estas alturas de su vida no tenía intención alguna de emigrar, pero que lo hizo por sus hijos, de 27 y 22 años, que clamaban por salir del país y poder tener una oportunidad de formarse y labrarse un futuro. Con ella vino también su madre, octogenaria ya. “Allí era imposible conseguir medicación de cualquier tipo, además de muchas otras cuestiones que hacían imposible una vida que no fuera miserable”, señala.

Asegura que después de trabajar durante 15 años en una institución pública, el sueldo (130 bolívares, que equivalen a menos de 50 céntimos de euro) ya no alcanzaba para sobrevivir. “Cada vez la situación iba a peor: si te ponías enfermo no había recursos para atenderte, la educación era inaccesible, mi salario no me alcanzaba para pagar los estudios de ingeniería marítima de mi hijo”.

En su caso concreto, licenciada en Administración de Empresas, se encargaba “de formular los presupuestos de salud del Estado, y era muy consciente de la realidad, no se invertía en Sanidad. Si te ponías enfermo debías llevar la jeringa, las gasas, el alcohol, la medicación, todo”, rememora, al tiempo que añade que “la gente se muere de infartos por la preocupación de no tener que dar para comer a sus hijos, por la incertidumbre, pero también por un simple parto, por no tener acceso a medicamentos”, sentencia.

Explica esta economista, que debía elaborar el presupuesto para cinco hospitales, nueve ambulatorios y once centros asistenciales, que “si pedía 1.000 me daban 100, imagínense lo poco que se podía hacer, aquello generó en mí una impotencia enorme, auténtica desesperación”.

Muy bien acogida

Sobre la detención de Maduro, indican que “es algo que todos los venezolanos estábamos esperando pero no creíamos que iba a llegar tan pronto”. Además, señala “lloré de felicidad, lloramos todos mucho”. Destaca asimismo que ese día “era el cumpleaños de mi madre, no pudo tener mejor regalo que saber que esa persona estaba entre rejas ya, viviendo las estrecheces que viven los venezolanos cada día desde hace tantos años”.

Su llegada a Ferrol es muy reciente pero se ha sentido muy bien acogida, no obstante le resulta complicado hablar de su historia y de su país sin emocionarse. Insiste en que es incomprensible que un estado tan rico como Venezuela se haya convertido en lo que es, una nación completamente expoliada en la que no es posible vivir. Pero también piensa en un hipotético regreso en el futuro, “ojalá algún día poder volver a casa”.

Antes de España, Karim probó suerte en Ecuador, donde ya había emigrado su hijo. “De allí salimos porque no se trata muy bien a la población venezolana, hay mucha xenofobia, y la muerte de un familiar cercano, al que asesinaron, nos hizo replantearnos la situación y decidimos venir para España, pues sabemos que es un país que le ofrece muchas oportunidades a los migrantes”.

En estos escasos días que lleva viviendo en la urbe, se siente muy agradecida, pues por ahora tiene un techo donde dormir, aunque se muestra muy preocupada por el tiempo que pasará hasta que pueda encontrar un trabajo, “de lo que sea” y hacer frente al “arriendo”. Las comidas en estos momentos las están haciendo en la Cocina Económica ya que, como explica, “emigramos con lo justo, sin ahorros de ningún tipo”.

Como otros venezolanos en el exterior ve a María Corina Machado como “una esperanza de futuro” y añade, “ella no está sola, tiene ocho millones de venezolanos apoyándola”.

Permiso para trabajar

Hermes García llegó a España hace algo más, pasó un año en A Coruña y ahora lleva otro en Ferrol. En su caso, con un hijo menor de 13 años a su cargo, no sabe si regresará algún día al país que lo vio nacer hace 40 años.

Vive con mucha rabia e impotencia que muchos de los jóvenes venezolanos que nacieron durante el régimen de Chávez y Maduro “no hayan conocido la nación que yo sí pude conocer. Ellos no han visto otra cosa, no han podido ver el país tan bello que es Venezuela, tan rico y tan próspero que podría llegar a ser si no fuera por la gran cantidad de ladrones que lo han arrasado en las últimas décadas”.

Asegura que su padre, profesor toda la vida, estuvo al borde de la muerte por inanición. Su familia emigró a Colombia en su mayor parte. “Mi hermano me ofrecía respaldo para irme allí con ellos pero, francamente, no me parecía el mejor destino. Yo tenía claro que quería huir de inseguridades, de miedos, venirme aquí fue mi primera opción.

De su etapa en España, asegura que fue duro el inicio, como es normal, pero en su caso encontró trabajo pronto. “Los primeros días salía de casa y paraba en un sitio y otro a ver si alguien necesitaba algo, tuve que recurrir en aquellos inicios a diferentes instituciones sociales, pero siempre para pedir lo justo”, sostiene. Cree que su actitud puede ser considerada como de persona orgullosa, pero lo que no es, dice, es un “pedigüeño”.

También le causa rechazo y le parece un tanto “ridículo” lo de tener que pedir permiso para trabajar, “uno debería poder trabajar, permiso para hacer uso de los recursos del país sí habría que pedir, pero para trabajar no”. Asegura que tal y como está configurada la ley “se nos expone a situaciones de empleo muy precarias, en negro. Yo llegué a trabajar 17 horas de lunes a sábado, pero haría eso o lo que fuera por llevar un plato de comida a mi hijo”.

Ahora, tras varios contratos precarios, ha logrado asentarse más y trabaja en el sector de las reformas. “Nosotros no venimos a imponer ni costumbres ni religiones, venimos a ganarnos el pan, nos adaptamos”.

Hermes sostiene que la gente en España no “suele creernos cuando decimos que en Venezuela cobramos salarios que no llegan al euro o que no podemos comer ni asearnos en condiciones; también nos cuestionan por no rebelarnos contra el sistema, pero, cómo hacerlo cuando estás débil, con días sin alimentarte bien, sin fuerza física o mental, y sin esperanza”, se cuestiona.

Tanto Hermes García como Karim Ortíz han huido de la incertidumbre, la inseguridad y el hambre y de cuestiones como tener que hacer cola durante tres días para llenar el depósito del vehículo, lo mismo para ir al supermercado o para comprar butano, y que, “con suerte, cuando te toque, no se haya acabado o el funcionario de turno la haya vendido al mejor postor”. Así era Venezuela hace unos días, mañana, tal vez ya no.