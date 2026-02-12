Una fiesta K-pop para el Carnaval de Ferrol

Stephanie y su equipo están al frente de la renovada “Mi selva” Daniel Alexandre

“Que los niños estén a gusto y quieran volver”. Ese es el principal objetivo de Stephanie Pulgarín, que capitanea el emblemático parque infantil “Mi selva”, en el barrio de San Xoán, desde el pasado 1 de diciembre.

La emprendedora está dándole una nueva vida al espacio, enfocándolo como alternativa a niños y niñas de dos a nueve años que todavía son pequeños para los macro parques de bolas, además de a sus familias, que pueden disfrutar de la comodidad de su cafetería al tiempo que ven a sus retoños jugar guiados por el equipo de monitoras. “Queremos que estén tranquilos”, añade.

En su caso, además de funcionar como “chiquiteca” ofreciendo una alternativa de conciliación durante períodos vacacionales, están especializadas en los cumpleaños personalizados, encargándose de todos los detalles al gusto de los protagonistas de un día tan especial: desde la merienda a los juegos, pasando por la decoración y propuestas lúdicas.

Celebración del Entroido

Además, organizan fiestas temáticas como la de disfraces que tienen programada para este sábado 14, uno de los días grandes del Carnaval. En esta ocasión, la ambientación elegida gira en torno a la película “Las guerreras K-pop”, que está muy de moda entre una infancia que “se desvive por estas músicas”, aprecia Stephanie.

Con plazas disponibles todavía, que se pueden reservar a través de WhatsApp o teléfono en el 604 017 559, quienes acudan de 17.00 a 20.30 horas podrán disfrutar de una tarde de lo más completa con pista de baile, coreografía, karaoke, cuentacuentos y la merienda favorita de cada participante, entre otras muchas sorpresas preparadas.