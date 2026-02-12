Turquía, Egipto y República Dominicana se sitúan como los destinos favoritos de los ferrolanos para la Semana Santa

Galitur Emilio Cortizas

A pesar de que la Semana Santa es una de las grandes celebraciones de la urbe naval y que, como indican los datos hoteleros, se pronostica, como cada año, un lleno en este 2026, también son muchos los que buscan “escapar” de este trajín y que aprovechan los festivos del calendario para hacerse una “escapadita”.

De hecho, a falta de menos de dos meses para esta festividad, las agencias de viajes ya cuelgan el cartel de “sold out” en alguna de sus propuestas, pero no solamente es esto lo que llama la atención, sino también los cambios en las tendencias a la hora de descubrir el globo.

Los datos de empresas especializadas en el sector muestran como se reducen los tiempos, situando en 128 días de media la antelación para efectuar la reserva –que, además, ve cómo el precio del billete de avión cae en un 11’5%, alcanzando una media de 131 euros en el presente ejercicio–. Sin embargo, la ciudad naval parece que no se suma a las modas. Desde Galitur –en la esquina de la plaza de Armas con la calle Rubalcava– ya tienen reservas para este verano, “tanto para el mes de julio como para el de agosto”, explican sus responsables; pero no solo eso, “también hay quien ya se ha hecho con una plaza en algún crucero de 2027” –una modalidad de ver mundo que, se estima, creció cerca de un 40% el año pasado– cuando recientemente se arrancaba la segunda hoja del calendario de 2026.

Es más, como consejo profesional, desde la agencia recomiendan hacerse amigo de los largos plazos. Aseguran que la anticipación juega a favor del cliente en un momento en el que “todo depende del algoritmo” y en el que los viajes se rigen por “tarifas dinámicas que permiten que los precios oscilen en función de la demanda de un itinerario”.

Eso sí, reconocen las ventajas de los “chollos” de última hora, muy comunes en las plataformas especializadas de internet, que permiten hacerse con rutas por un precio más bajo de lo común. De hecho, a la hora de optar por agencias telemáticas, este es el “punto fuerte” de sus ventas, ya que pueden llegar a registrar más de la mitad de sus reservas con menos de un mes de antelación.

¿A dónde?

En relación con los destinos, Galitur explica que hay “grandes favoritos”. Los ferrolanos lo tienen claro y en época de Semana Santa lo más demandado es coger un avión hacia Turquía o Egipto en tramos de entre 5 y 7 días, mientras que para aquellos que tienen un poco más de tiempo, el destino favorito sería República Dominicana.

Como se puede apreciar, las vacaciones no tienen como meta territorio nacional, otra cuestión en la que los ferrolanos difieren de la tendencia nacional en la que, según indican los datos, Andalucía se hace con la medalla de oro del pódium.

Los vuelos domésticos están en el primer puesto del ránking de preferencias de los españoles, haciendo que ciudades como Sevilla, Palma de Mallorca y Lanzarote consigan cuadruplicar su número de reservas frente a años anteriores. Europa tampoco se queda atrás, pero en este caso se debe a la gran oferta tanto de compañías aéreas como hoteleras. París por menos de 450 euros o Venecia –Italia parece que será el gran favorito de cara a 2026– muy poco por encima de los 300 son dos de los grandes atractivos para la semana grande ferrolana.

Mientras tanto, en la urbe naval también se prepara el sector hotelero, que espera, como poco, alcanzar las grandes cifras de ocupación del pasado 2025.