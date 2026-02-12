Mi cuenta

Rambalaya llega al Teatro Jofre para presentar su último trabajo

Está considerada la mejor banda de soul de España y presentan su último disco

Redacción
12/02/2026 21:27
El teatro Jofre acogerá este sábado, a partir de las 20.30 horas, la presentación de “Plays for the brokenhearted”, el último disco de Rambalaya, la mejor banda de soul de España. 

Se trata de una propuesta que, cuadrando en 14 de febrero, destaca por su romanticismo, que va mucho más allá de su música, con una puesta en escena digna de presenciar. 

Entre su repertorio se puede disfrutar de una gran variedad de estilos que permiten una combinación de música clásica y contemporáneas aunando, de esta forma, baladas y la emoción más característica de las grandes bandas de rock. 

Las entradas para disfrutar de esta propuesta se pueden adquirir en la página web Ataquilla.com y estarán disponibles hasta 90 minutos antes del evento. 

