Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Axenda cultural

O teatro contra o xenocidio de Caryl Churchill, en dous pases, este mesmo xoves con Helga Méndez en Artábria

Despois das actuacións, con entrada libre e aportación voluntaria para a Unrwa, abrirase un faladoiro

Redacción
12/02/2026 11:18
A dramaturga británica Caryl Churchill asina esta peza traducida e dirixida por Helga Méndez
A dramaturga británica Caryl Churchill asina esta peza traducida e dirixida por Helga Méndez
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Esta noite de xoves, día 12, haberá dous pases de microteatro en Artábria, da peza “Sete crianças judías. Umha obra por Gaza”, que foxe dos clichés ligados ao conflito palestino-israelí, escrita pola dramaturga británica Caryl Churchill e dirixida pola ferrolá Helga Méndez, ás 20.00 e ás 21.00. 

Despois de cada actuación abrirase un faladoiro de media hora. A entrada é libre até completar a capacidade da sala, coa posibilidade de facer unha contribución voluntaria para Unrwa.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Presentación Mapa vivo de Ferrol Vello

“Mapa vivo de Ferrol Vello”, un trabajo de los residentes de Enfermería y la AVV para dar respuesta a las necesidades del barrio
Redacción
Galitur

Turquía, Egipto y República Dominicana se sitúan como los destinos favoritos de los ferrolanos
Eva Mazás Arnoso
Parte del espectáculo teatro-musical que se ofrecerá este viernes en el Jofre, "Diva", alrededor de la figura de Maria Callas

Maria Callas revive en la pieza teatral operística “Diva”, que abrirá este viernes el telón del teatro Jofre
Redacción
El presidente de la entidad, Santi Rey, en la presentación de la iniciativa

El Baxi Ferrol más comestible, solidario y con premio
Miriam Tembrás