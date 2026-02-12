Axenda cultural
O teatro contra o xenocidio de Caryl Churchill, en dous pases, este mesmo xoves con Helga Méndez en Artábria
Despois das actuacións, con entrada libre e aportación voluntaria para a Unrwa, abrirase un faladoiro
Esta noite de xoves, día 12, haberá dous pases de microteatro en Artábria, da peza “Sete crianças judías. Umha obra por Gaza”, que foxe dos clichés ligados ao conflito palestino-israelí, escrita pola dramaturga británica Caryl Churchill e dirixida pola ferrolá Helga Méndez, ás 20.00 e ás 21.00.
Despois de cada actuación abrirase un faladoiro de media hora. A entrada é libre até completar a capacidade da sala, coa posibilidade de facer unha contribución voluntaria para Unrwa.