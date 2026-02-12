Espectáculo
Maria Callas revive en la pieza teatral operística “Diva”, que abrirá este viernes el telón del teatro Jofre
Los protagonistas serán interpretados por María Rey-Joly y Antonio Comas
Albert Boadella escribe y dirige la obra “Diva”, que gira alrededor de los últimos años de la soprano Maria Callas, con su correspondiente decadencia vocal y aislamiento en París. El espectáculo tendrá lugar este viernes 13, a las 20.30 horas, en el teatro Jofre.
Esta producción se distingue por combinar ópera, canto y drama, con la interpretación dos artistas María Rey-Joly y Antonio Comas como los dos personajes protagonistas.