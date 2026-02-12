Maria Callas revive en la pieza teatral operística “Diva”, que abrirá este viernes el telón del teatro Jofre

Parte del espectáculo teatro-musical que se ofrecerá este viernes en el Jofre, "Diva", alrededor de la figura de Maria Callas Cedida

Albert Boadella escribe y dirige la obra “Diva”, que gira alrededor de los últimos años de la soprano Maria Callas, con su correspondiente decadencia vocal y aislamiento en París. El espectáculo tendrá lugar este viernes 13, a las 20.30 horas, en el teatro Jofre.

Esta producción se distingue por combinar ópera, canto y drama, con la interpretación dos artistas María Rey-Joly y Antonio Comas como los dos personajes protagonistas.