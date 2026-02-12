Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanidad

“Mapa vivo de Ferrol Vello”, un trabajo de los residentes de Enfermería y la AVV para dar respuesta a las necesidades del barrio

El recurso estará disponible para consulta en la web del Concello

Redacción
12/02/2026 15:26
Presentación Mapa vivo de Ferrol Vello
Un momento de la presentación
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La asociación de vecinos de Ferrol Vello acogió durante esta jornada de jueves el encuentro de la concejala de Política Social e Inclusión, Rosa Martínez, y los seis residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria del Área Sanitaria de Ferrol que estuvieron desempeñando su trabajo en los servicios sociales del Concello.

De esta forma se dio a conocer “Mapa vivo de Ferrol Vello”, un proyecto que, según indican desde la entidad, está orientado a la identificación y visibilización de los diversos recursos comunitarios y los espacios que tiene el barrio, y que permiten mejorar el bienestar y la convivencia de sus vecinos, quienes participaron activamente en la creación de este mapeo. Este servicio, avanzaron desde el Ayuntamiento, estará disponible para su uso y consulta próximamente en la página web municipal.

Por su parte, la edila puso en valor durante el encuentro –en el que también estuvieron presentes el director de Atención Hospitalaria, José Lorenzo Muñoz, y la directora de Enfermería del Área, Isabel Turnes– el papel de estos profesionales que, como valoró el Concello, “representan unha ponte real entre o sistema sanitario e os servizos sociais municipais”, aseveró la representante local.

En esta misma línea, Martínez quiso remarcar que el trabajo desarrollado por los sanitarios durante su rotación supone una contribución a la capacidad de “dar respostas integrais ás necesidades dos ferroláns que o precisaron”.

La implicación de estos profesionales de la Enfermería fue posible gracias al convenio que mantiene la administración pública local con el Servicio Galego de Saúde (Sergas), con la que se cumple "o dobre obxectivo de contruibuír á formación destes profesionais" al tiempo que se facilita un mejor servicio a todos los usuarios.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen de archivo de los bomberos del GES de Mugardos

El incendio de un cuadro eléctrico en Meirás moviliza a los equipos de emergencia
Redacción
Puntos de actuación del proyecto

Fene da un salto tecnológico en la gestión del agua tras digitalizar la red municipal
Redacción
Vistas del barrio fenés de San Valentín

El barrio de San Valetín, en Fene, comienza este viernes sus fiestas patronales
Redacción
Un instante de la visita a las instalaciones de Lácteos Algra

La Xunta impulsa la modernización agroalimentaria en Ferrolterra con una partida de 19 millones de euros
Redacción