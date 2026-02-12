“Mapa vivo de Ferrol Vello”, un trabajo de los residentes de Enfermería y la AVV para dar respuesta a las necesidades del barrio

Un momento de la presentación Emilio Cortizas

La asociación de vecinos de Ferrol Vello acogió durante esta jornada de jueves el encuentro de la concejala de Política Social e Inclusión, Rosa Martínez, y los seis residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria del Área Sanitaria de Ferrol que estuvieron desempeñando su trabajo en los servicios sociales del Concello.

De esta forma se dio a conocer “Mapa vivo de Ferrol Vello”, un proyecto que, según indican desde la entidad, está orientado a la identificación y visibilización de los diversos recursos comunitarios y los espacios que tiene el barrio, y que permiten mejorar el bienestar y la convivencia de sus vecinos, quienes participaron activamente en la creación de este mapeo. Este servicio, avanzaron desde el Ayuntamiento, estará disponible para su uso y consulta próximamente en la página web municipal.

Por su parte, la edila puso en valor durante el encuentro –en el que también estuvieron presentes el director de Atención Hospitalaria, José Lorenzo Muñoz, y la directora de Enfermería del Área, Isabel Turnes– el papel de estos profesionales que, como valoró el Concello, “representan unha ponte real entre o sistema sanitario e os servizos sociais municipais”, aseveró la representante local.

En esta misma línea, Martínez quiso remarcar que el trabajo desarrollado por los sanitarios durante su rotación supone una contribución a la capacidad de “dar respostas integrais ás necesidades dos ferroláns que o precisaron”.

La implicación de estos profesionales de la Enfermería fue posible gracias al convenio que mantiene la administración pública local con el Servicio Galego de Saúde (Sergas), con la que se cumple "o dobre obxectivo de contruibuír á formación destes profesionais" al tiempo que se facilita un mejor servicio a todos los usuarios.