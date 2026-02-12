Los pabellones 5 y 7, y el de Marina, centran el trabajo de Ogmios en Punta Arnela

Uno de los edificios en los que se trabaja Daniel Alexandre

Ogmios, la empresa que ejecuta las obras de la Cidade do Deporte, adjudicadas por 5,7 millones, avanza según lo previsto, centrándose actualmente en diversas actuaciones de los pabellones 5, 7 y de la Marina. El plazo de ejecución de esta intervención, que comenzó el pasado enero, es de 18 meses, por lo que deberán estar entregadas, salvo imprevistos como la meteorología, en verano de 2027.

En estos momentos, el trabajo de los operarios de Ogmios –firma también implicada, entre otros proyectos, en la conexión ferroviaria con el puerto exterior– está enfocado en tres pabellones. Uno de ellos, el 5, será el que se convierta en un polideportivo con capacidad para 1.312 personas, es decir, en el segundo más grande de la ciudad tras el de A Malata.

Su construcción permitirá, además, que los dos equipos –Baxi y O Parrulo– que utilizan este último puedan seguir compitiendo en Ferrol mientras se reforma su actual cancha. Ese aforo podría incluso aumentar con la instalación de gradas desmontables.

Siete pabellones renovados y un nuevo parque urbano en Ferrol para la reconversión de FIMO Más información

En el 7 se trabaja en el acondicionamiento de la planta baja para convertirla en la nueva ubicación de la agrupación de Protección Civil, que, de este modo, tendrá una salida directa a la ensenada de A Malata.

La obra en el pabellón de la Marina es diferente, pues se ha optado por su rehabilitación dado su valor patrimonial. Con todo, tendrá un uso deportivo, como la práctica de boxeo y otras disciplinas que están todavía por concretar.

Además de “converterse nun centro multideportivo para adestramento e competición”, recalcó la concejala de Urbanismo, Blanca García, la actuación permitirá “corrixir o illamento de FIMO, xerando un gran parque urbano que une o pavillón da Malata co estadio, articulando sendas peonís que unan os tres recintos”.