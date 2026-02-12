Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Los cuentos de Andersen se pasearon por el barrio de Canido en una iniciativa del San Rosendo

La actividad se enmarca dentro de un proyecto con motivo del 150 aniversario de la muerte del escritor

Redacción
12/02/2026 21:23
El alumnado de San Rosendo con su cartel sobre la figura de Hans Christian Andersen
El alumnado de San Rosendo con su cartel sobre la figura de Hans Christian Andersen
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El colegio San Rosendo realizó este jueves una salida por las calles del barrio de Canido, con motivo de la celebración del carnaval escolar. Las niñas y niños participaron caracterizados con pijamas, batas y sus propios peluches, en alusión al momento de la lectura antes de dormir. 

La actividad se enmarca dentro de un proyecto educativo vertical que el centro está desarrollando con motivo del 150 aniversario de la muerte de Hans Christian Andersen, acercando su legado literario a todo el alumnado de forma creativa y vivencial. El alumnado estuvo acompañado por sus familias, que se sumaron también a la iniciativa.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Entroido 2025 en Fene

Dónde celebrar el Entroido 2026 en Ferrolterra: desfiles, bailes y fiestas en 18 municipios
Redacción
Maquinaria trabajando en el pinar de Cabanas, en mayo de 2025

Vecinos de Cabanas recurren a Europa para salvar el pinar
Verónica Vázquez
Casa da Cultura de Cerdido

Comienzan las obras para transformar la Casa da Cultura de Cerdido
Verónica Vázquez
construcción viviendas Xunta en Bertón

Ferrol, entre los diez concellos con más vivienda visada en 2025
Redacción