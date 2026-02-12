Los cuentos de Andersen se pasearon por el barrio de Canido en una iniciativa del San Rosendo

El alumnado de San Rosendo con su cartel sobre la figura de Hans Christian Andersen Cedida

El colegio San Rosendo realizó este jueves una salida por las calles del barrio de Canido, con motivo de la celebración del carnaval escolar. Las niñas y niños participaron caracterizados con pijamas, batas y sus propios peluches, en alusión al momento de la lectura antes de dormir.

La actividad se enmarca dentro de un proyecto educativo vertical que el centro está desarrollando con motivo del 150 aniversario de la muerte de Hans Christian Andersen, acercando su legado literario a todo el alumnado de forma creativa y vivencial. El alumnado estuvo acompañado por sus familias, que se sumaron también a la iniciativa.