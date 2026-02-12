Leira advierte sobre los cerezos de Irmandiños: “Plantar eso es como poner aluminio en un edificio barroco”

María José Leira, el pasado martes, en una charla celebrada en el Ateneo Emilio Cortizas

La bióloga María José Leira, autora, entre otros trabajos, de “As alamedas ilustradas de Ferrol. Xerme dos corredores verdes urbanos e urbano-industriais”, aseguró el pasado martes en el transcurso de la primeras de las charlas del ciclo sobre el modelo urbanístico impulsado por el PSOE local, que la elección de las especies para el futuro paseo de Irmandiños “no es la adecuada”.

Leira ya manifestó su “sorpresa” el año pasado cuando se desveló que se retirarían –por su mal estado– la mayoría de las pseudoacacias y se plantarían cerezos de flor blanca en Irmandiños, álamos negros en el entorno de la Puerta del Parque y fresnos en la del Dique.

“Plantar cerezos de flor blanca es como poner una puerta de aluminio blanco en un edificio barroco”, aseguró Leira, que añadió que es una elección “que tiene nulo encaje en ese punto de la ciudad”, pues “no responde a la tradición ilustrada del barrio de A Magdalena”. Estos árboles, por lo tanto, “podrían plantarse perfectamente en otras zonas urbanas, pero no casan con el área histórica, a la que son ajenas”.

La experta recordó que las malas decisiones no son patrimonio del presente y, en ese sentido, lamentó la “paulatina desaparición” de ejemplares en Taxonera y Mac Mahón, sustituyéndolos “en algunos casos por árboles que nada tienen que ver” con el periodo en el que fueron concebidos, la Ilustración.

“Unidad paisajística”

Por ello, Leira considera que los proyectos urbanísticos que se desarrollen en zonas históricas “deben ser respetuosos con el pasado y contemplar la plantación de especies adecuadas”.

En su intervención, la bióloga expresó sus dudas sobre la compatibilidad de un carril bici con la tipología arbórea que se va a plantar. “¿Se va a reducir el espacio para los árboles?”, se preguntó, antes de señalar que, siendo así, surgirían problemas tanto para el crecimiento de los ejemplares como para la propia infraestructura, que “probablemente tendrá que soportar la presión de las raíces”.

“El barrio de A Magdalena y su conexión con el antiguo Cuadro de Esteiro conforman una unidad paisajística histórica que necesita un plan de gestión especial”, apuntó María José Leira, que recordó que si el porte de un árbol afecta al lugar en el que se encuentra, “si son muchos modifican el paisaje”.