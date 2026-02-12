Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Leira advierte sobre los cerezos de Irmandiños: “Plantar eso es como poner aluminio en un edificio barroco”

La autora de “As alamedas ilustradas de Ferrol” criticó la elección de las especies arbóreas del proyecto 

Redacción
12/02/2026 13:45
Ateneo. Charla de María José Leira sobre las alamedas históricas de Ferrol
María José Leira, el pasado martes, en una charla celebrada en el Ateneo 
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La bióloga María José Leira, autora, entre otros trabajos, de “As alamedas ilustradas de Ferrol. Xerme dos corredores verdes urbanos e urbano-industriais”, aseguró el pasado martes en el transcurso de la primeras de las charlas del ciclo sobre el modelo urbanístico impulsado por el PSOE local, que la elección de las especies para el futuro paseo de Irmandiños “no es la adecuada”.

Leira ya manifestó su “sorpresa” el año pasado cuando se desveló que se retirarían –por su mal estado– la mayoría de las pseudoacacias y se plantarían cerezos de flor blanca en Irmandiños, álamos negros en el entorno de la Puerta del Parque y fresnos en la del Dique. 

“Plantar cerezos de flor blanca es como poner una puerta de aluminio blanco en un edificio barroco”, aseguró Leira, que añadió que es una elección “que tiene nulo encaje en ese punto de la ciudad”, pues “no responde a la tradición ilustrada del barrio de A Magdalena”. Estos árboles, por lo tanto, “podrían plantarse perfectamente en otras zonas urbanas, pero no casan con el área histórica, a la que son ajenas”.

La Alameda de Suanzes es el tramo que llegó mejor conservado a nuestros días

El desafío de Ferrol para devolver la Ilustración a sus grandes alamedas

Más información

La experta recordó que las malas decisiones no son patrimonio del presente y, en ese sentido, lamentó la “paulatina desaparición” de ejemplares en Taxonera y Mac Mahón, sustituyéndolos “en algunos casos por árboles que nada tienen que ver” con el periodo en el que fueron concebidos, la Ilustración.

“Unidad paisajística”

Por ello, Leira considera que los proyectos urbanísticos que se desarrollen en zonas históricas “deben ser respetuosos con el pasado y contemplar la plantación de especies adecuadas”.

En su intervención, la bióloga expresó sus dudas sobre la compatibilidad de un carril bici con la tipología arbórea que se va a plantar. “¿Se va a reducir el espacio para los árboles?”, se preguntó, antes de señalar que, siendo así, surgirían problemas tanto para el crecimiento de los ejemplares como para la propia infraestructura, que “probablemente tendrá que soportar la presión de las raíces”.

Alameda del Carbón

El PSOE de Ferrol abre un ciclo de debate sobre la protección de las alamedas históricas

Más información

“El barrio de A Magdalena y su conexión con el antiguo Cuadro de Esteiro conforman una unidad paisajística histórica que necesita un plan de gestión especial”, apuntó María José Leira, que recordó que si el porte de un árbol afecta al lugar en el que se encuentra, “si son muchos modifican el paisaje”.

Ángel Mato: “Debemos mimar o noso patrimonio arbóreo”

Fue el secretario xeral de la Agrupación Socialista de Ferrol, Ángel Mato, el que presentó a María José Leira. Antes de darle la palabra, el también portavoz del grupo municipal del PSdeG-PSOE defendió la “necesidade de preservar e mimar o patrimonio arbóreo da cidade, tanto pola súa importancia ambiental e paisaxística como polo seu valor histórico”, apuntó el exalcalde.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Presentación Mapa vivo de Ferrol Vello

“Mapa vivo de Ferrol Vello”, un trabajo de los residentes de Enfermería y la AVV para dar respuesta a las necesidades del barrio
Redacción
Galitur

Turquía, Egipto y República Dominicana se sitúan como los destinos favoritos de los ferrolanos
Eva Mazás Arnoso
Parte del espectáculo teatro-musical que se ofrecerá este viernes en el Jofre, "Diva", alrededor de la figura de Maria Callas

Maria Callas revive en la pieza teatral operística “Diva”, que abrirá este viernes el telón del teatro Jofre
Redacción
El presidente de la entidad, Santi Rey, en la presentación de la iniciativa

El Baxi Ferrol más comestible, solidario y con premio
Miriam Tembrás