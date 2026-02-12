Mi cuenta

La obra “A morte nas fragas” se da a conocer esta tarde en Artábria

Se trata de una publicación que narra la historia de violencia y represión vivida entre 1936 y la década de los años 50

Redacción
12/02/2026 21:44
Fotos Artábria
Centro social de Artábria, en el barrio de Esteiro
Daniel Alexandre
La obra de banda diseñada “A morte nas fragas”, de Anxos García y Carlos Sardiña, llega esta tarde a Artábria, con una presentación que dará comienzo a las siete de la tarde. 

Se trata de una publicación que narra la historia de violencia y represión vivida entre 1936 y la década de los años 50. Para ello, los autores se han basado en diferentes relatos de la historia oral que ubican el proyecto en el parque natural de las Fragas do Eume. 

Asimismo, se proyectará en esta misma sesión “Os fíos da memoria”, un trabajo de investigación desarrollado por Son Radiofusión y Xarda Producciones. Estarán presentes en el acto García y Sardiña, acompañados por Pablo Santiago y Henrique Sanfíz. 

