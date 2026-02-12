Mi cuenta

GOE-Asime cree que el parón en Navantia Fene va a ser "algo puntual"

Enrique Mallón reconoce que hay "preocupación" en el sector y señala a Trump

X. Fandiño
X. Fandiño
12/02/2026 14:38
El secretario general de Asime, Enrique Mallón, ha reconocido este jueves en el CIS, donde se reunió el Grupo Galego de Enerxías Offshore (GOE) que hay "preocupación" en el sector industrial vinculado a la eólica marina por la ralentización de la actividad en Navantia Fene y la inexistencia de nuevos contratos, más allá del que se está ejecutando para el parque bretón de Dieppe Le Tréport.

"Gustaríanos ter unha mellor situación no que respecta á produción", admitió Mallón, "pero hai complicacións e un posicionamento do presidente dos Estados Unidos que tampouco axudou nada". Con todo, el portavoz de la patronal del metal subrayó que, dentro de lo malo, el momento en términos de actividad en el sector naval es "bo e iso permite que os esforzos dedicados de maneira intensa á eólica mariña se poidan trasladar agora á construción naval, por exemplo". En ese sentido, confía en que se trate de una "situación puntual" y que entre Seanergies, Windar y Windwaves puedan "acadar novos contratos e volver á situación anterior, de máis de 3.000 empregos que tiñamos". 

Por otro lado, GOE-Asime está analizando los términos de la consulta pública del Gobierno de España sobre las subastas futuras de la eólica marina de cara a perfilar un posicionamiento que también trasladarán a la reunión de mañana viernes del Observatorio, en el que están presentes también tanto la Xunta como el sector pesquero. "Cremos que a consulta chega algo tarde", apuntó Mallón, "e agora debemos intentar ir a un ritmo maior, sempre escoitando con atención o que diga a pesca", añadió. 

En cualquier caso, GOE-Asime cree que Galicia tiene todo a favor para ser una de las primeras comunidades, junto con Canarias, para la implantación de parques de eólica marina. "Queremos coñecer os plans dos promotores e tamén que se teña en conta a capacidade real de executar eses proxectos", señala. "Nestes ámbitos", dijo, "Galicia é unha garantía" porque "somos líderes mundiais en fabricación de compoñentes e equipamentos, pero tamén cremos que é moi convinte que os parques se instalen preto das nosas costas, sempre que sexa compatible coa pesca". 

Mallón resumió los objetivos en "non só fabricar un pouco máis para o sector metal galego, senón descarbonizar e reducir a factura enerxética para que cheguen a Galicia grandes proxectos industriais". El secretario general de la organización empresarial se congratuló de que la Unión Europea haya llegado a la conclusión "á que nós chegamos xa hai tempo, e é que se necesita industria para manter a calidade de vida que nos caracterizou nas últimas décadas: para ter unha industria competitiva, temos que ter custes enerxéticos reducidos". 

