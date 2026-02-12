Gloria Angélica Ledezma, venezolana en Ferrol: "España ha mantenido una política de tolerancia hacia el narco-régimen de Maduro"

Gloria Angélica con María Corina Machado Cedida

Conocimos la dura historia de la venezolana Gloria Angélica Ledezma a través de estas páginas. Le pusieron una pistola en la cabeza y fue entonces cuando decidió que no valía la pena seguir luchando si su pequeño hijo podía quedarse sin madre. Ahora valora para Diario de Ferrol lo que ha supuesto para ella la detención de Nicolás Maduro y cómo ha vivido la noticia desde Ferrol.

“Siempre he estado en contra del régimen tanto de Chávez como el de Nicolás Maduro. Tuve que salir de Venezuela precisamente por mi actividad política –militó en el partido Vente Venezuela, que fundó María Corina Machado–, por denunciar una dictadura que persigue, encarcela y expulsa a quienes no se someten. No fue una decisión voluntaria, fue una salida forzada para proteger mi vida, la de mi familia”, afirma.

Angélica Ledezma: “Con un bebé y tras ponerte una pistola en la cabeza, sales del país sí o sí” Más información

Asegura que tras la detención de Nicolás Maduro, las noticias de su país se viven “con esperanza, pero también con dolor, rabia y memoria. Esperanza, porque en 27 años no habíamos sentido la libertad tan cerca: la captura del presidente se ha convertido para la inmensa mayoría de los venezolanos en un sueño hecho realidad”. Así como cualquier acción que suponga presión real al régimen, que “demuestra que la impunidad no es eterna”.

Habla desde el dolor porque, dice, “Venezuela sigue atrapada en una crisis económica devastadora, con instituciones destruidas, salarios miserables y millones de venezolanos empujados al exilio”. La rabia la siente porque “la destrucción económica, institucional y moral del país no ha ocurrido sin cómplices”, asevera. Asimismo, sostiene que las noticias se viven desde la memoria, “porque los venezolanos no olvidamos quienes miraron hacia otro lado, mientras se consolidaba un narco-régimen”.

España, aliado silencioso

Ledezma considera que a estas alturas “resulta imposible no señalar de forma directa al Gobierno español, al PSOE y a otros partidos políticos que creo no es necesario mencionar. Desde hace años, España ha mantenido una actitud de tolerancia política hacia el narco-régimen de Maduro, evitando una condena firme y actuando, en la práctica, como un aliado silencioso. Para el exilio venezolano, esta postura no es neutralidad, es complicidad con una dictadura señalada internacionalmente por violaciones de derechos humanos y vínculos con el narcotráfico”.

También destaca Gloria Angélica “la lucha incansable y valiente de María Corina Machado, a quien muchos compatriotas reconocemos como nuestra incorruptible Dama de Hierro... ella encarna la voz de millones de venezolanos que seguimos creyendo en una Venezuela libre, sin pactos...”.

Venezolanos en Ferrol, un pueblo que no olvida casi tres décadas de opresión Más información

Esta residente en la urbe asegura que “vivir lejos no significa olvidar. Mi nación está presente, todos los días: en la nostalgia, en la preocupación por quienes se quedaron y en la firme convicción de que la justicia llegará para los responsables que se encuentran dentro y fuera de sus fronteras, como quien tuvo que irse, pero también como quien no renuncia a seguir alzando su voz para ver renacer a una Venezuela libre, democrática y reconstruida desde la verdad y la justicia”, sentencia.