Ferrol pagó en plazo el 95% de las facturas del cuarto trimestre

Susana Sanjurjo durante su intervención en un pleno Jorge Meis

El Concello de Ferrol pagó en plazo el 95% de las facturas que se presentaron en el último trimestre del año pasado. La concejala de Facenda, Susana Sanjurjo, dio cuenta este miércoles del último informe de Tesorería, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, y en él se dice que, de media, las abonaron en 33,33 días –la mitad del límite máximo que fija la ley–, reduciendo en tres jornadas el plazo en relación con el trimestre anterior.

Así, entre octubre y diciembre se pagaron 1.250 facturas por un importe conjunto de 11,7 millones. “En total”, aseguró Sanjurjo, “pagamos 359 máis que no trimestre anterior, e trataremos de seguir mellorando estas cifras”, dijo. En lo que respecta al global del ejercicio, la administración local abonó más de 4.000 facturas para un total de cerca de 40 millones.

Por otra parte, el periodo medio pendiente de pago a 31 de diciembre fue más bajo que el trimestre anterior, situándose en 22,3 días. De ese modo, de las 506 facturas que todavía no se abonaron –y por un importe de 3,37 millones– solo 30 están fuera del periodo legal para hacerlo. “Pagamos máis, de máis importe e en menos tempo: isto é o que fai unha administración seria”, recalcó la edila, que subrayó que se trata de datos “moi positivos”.