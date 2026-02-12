Mi cuenta

Ferrol, entre los diez concellos con más vivienda visada en 2025

El informe anual del COAG señala no obstante que la ciudad “comeza a perder pulo”

Redacción
12/02/2026 22:43
construcción viviendas Xunta en Bertón
Parcela en construcción en O Bertón
Jorge Meis
Ferrol se mantuvo entre los diez concellos de Galicia con más vivienda visada en el año 2025, un ejercicio en el que, en el conjunto de la Comunidad Autónoma, el registro de nueva vivienda se incrementó en casi un 40%.

El informe “Evolución do visado de vivendas de nova planta no período 2020-2025” presentado ayer en la sede central del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia –COAG– por su decano, Luciano Alfaya; la secretaria de la junta de gobierno del organismo y miembro del Observatorio de Vivenda de la Xunta, María Pierres; y el arquitecto del área técnica de la entidad, el ferrolano Eduardo Alonso, revela que se visaron 4.839 viviendas de nueva planta, de las que 3.374 fueron colectivas, la tipología que más aumenta (59%), pese al incremento también de la unifamiliar (85).

El crecimiento se aprecia en sobre todo en las áreas urbanas, con las de A Coruña y Pontevedra, explicó Alfaya, preservando su condición de “nodos centrais”, un “pulo que”, añade, “comeza a perderse en Ferrol, Lugo e Vigo”.

Con todo, pese a esa “ralentización” que apunta el informe sobre vivienda visada –que no es obligatorio en el caso de la de promoción pública– se está produciendo en la ciudad naval, esta se mantiene entre los diez municipios más dinámicos en este aspecto, compartiendo posición con A Coruña, Pontevedra, Sanxenxo, Vigo, Oleiros, Lugo, Vilagarcía de Arousa, Ames y Carballo.

Los datos concretos relativos a Ferrol y Narón, dos de los catorce concellos más poblados, dicen que en la ciudad naval se alcanzaron las 106 viviendas visadas, mientras que en Narón fueron 12.

Un total de 106 nuevas viviendas se vieron en la ciudad naval el año pasado: ocupa el noveno puesto

Por comarcas, los datos son muy positivos. La de Ferrol, que engloba once municipios, marcó un récord el ejercicio pasado, con 154, es decir, casi el doble que las 81 de 2024. El Eume se mantuvo estable –diez por las once del periodo anterior– y en Ortegal repuntó ligeramente –de cinco a seis–.

El informe del COAG también analiza series más largas que relativizan los buenos datos. “Aínda se está moi lonxe dos datos pre-burbulla inmobiliaria do 2008. As vivendas visadas en 2025 (4.939) son o triplo que as de 2015 (1.204), aínda que só representan un 10 % das visadas no pico de 2006 (46.810)”, recalcó el decano del COAG, que señaló que volver a tales números “é impensable”, ya que “despois do crecemento depredador de territorio pasouse a un modelo de resiliencia no que se prima a rehabilitación e a reintensificación”.

De hecho, el colegio se propone dar un paso más en su análisis, teniendo en cuenta la actividad en la rehabilitación, que en Ferrol está absorbiendo gran parte de la actividad en el sector. Así, plantea “traballar nun modelo estatístico que permita extraer datos máis aló da vivenda nova”, precisó el decano, Luciano Alfaya. 

