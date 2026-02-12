El PSOE considera el proyecto de urbanización del Sánchez Aguilera “un auténtico desastre”

Mato, este jueves en rueda de prensa Emilio Cortizas

“Es un proyecto infinitamente mejorable”. Esa es la valoración del portavoz municipal del PSdeG-PSOE, Ángel Mato, sobre el proyecto de urbanización de la parcela del Sánchez Aguilera presentado por el gobierno local y que se encuentra en fase de alegaciones.

Para el exalcalde, se trata de una “oportunidad perdida” y desea que “no se licite” porque es una propuesta “muy poco ambiciosa para el que tendría que ser el primer barrio completo de la ciudad en el siglo XXI”. Sin embargo, Mato cree que el modelo que se plasma en el papel es “más propio de los años 70 del siglo pasado”, priorizando el tráfico rodado sobre la humanización.

El portavoz socialista detalló las alegaciones que su grupo presentó el pasado viernes, empezando por el “poco respeto” que se muestra por un BIC como el Baluarte del Infante, al que se “pegarán equipamientos como un parque canino o un pump truck” que “deslucirán su presencia, el resto mejor conservado de la antigua ciudad amurallada”.

Además, Mato cree que debe reducirse a dos el número de carriles en Virxe da Cabeza y no mantener los cuatro que se contempla en el proyecto, y también solicita que se elimine el aparcamiento previsto junto a la pista multideporte. El tema del estacionamiento es uno de los que más preocupan al PSOE, pues “las plazas en superficie previstas en los viales y el que pueda habilitarse con la implantación de una nueva zona comercial resultan suficientes para cubrir las necesidades del barrio”. En esa línea, Mato explica que se debe eliminar “todo el aparcamiento previsto frente al antiguo cuerpo de guardia y la estación de mercancías, dejando solamente el que se proyecta en Virxe da Cabeza para dar servicio a la futura residencia de estudiantes en los tres pabellones que se conservarán del acuartelamiento”. También pide la eliminación del que está previsto en frente a la carretera de Joane y la carretera de Catabois.

Por otro lado, para el espacio central del barrio reclama un perímetro con árboles y el estudio de un párking subterráneo. En este punto, Mato fue especialmente crítico, pues recuerda que en el año 2021 fue una alegación que quiso incluir el PP y que fue aprobada meses después. “¿Pero por qué no aparece en este proyecto?”, se pregunta.

Sobre la masa vegetal, el grupo socialista cree que debe haber arbolado “en todas las calles interiores” del ámbito de actuación. Así, propone que “desde la plaza de Canido hasta el cuartel de la Guardia Civil se habilite un gran paseo arbolizado a modo de bulevar”.

Por último, se pide que la pista multideporte se acerque al “espacio central del barrio”, incidiendo en la idea de “despejar la superficie perimetral del Baluarte para darle visibilidad y se pueda hacer una interpretación de la antigua ciudad”, además de unos “criterios de urbanización diferenciados en la parte más próxima al barrio de A Magdalena en su transición con Doctor Fleming hacia la plaza de España, avenida de Compostela y do Rei”.