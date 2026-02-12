Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El Ministerio de Educación se fija en el “talento inclusivo” del Sofía Casanova

Participó junto a otros cinco centros del país en la celebración de la Feria de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Redacción
12/02/2026 21:19
​La ministra de Educación y el secretario de Estado de Educación visitando el stand del centro ferrolano
​La ministra de Educación y el secretario de Estado de Educación visitando el stand del centro ferrolano
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Esta semana se celebró en la sede del Ministerio de Educación, en Madrid, la III Feria de la Mujer y la Niña en la Ciencia y entre los participantes, estudiantes de seis centros educativos de toda España, se encontraban las representantes del IES Sofía Casanova

Su programa “Talentos Inclusivos”, que alcanzó este año su sexta edición, llamó la atención de Educación, que se puso en contacto con el IES para que participase en esta feria, que forma parte de los proyectos que se llevan a cabo desde la alianza Steam por el talento femenino “Niñas en pie de Ciencia” y que busca fomentar las vocaciones Steam en niñas y jóvenes, así como ayudar a reducir la brecha de género. 

Este es también uno de los objetivos del proyecto del centro educativo ferrolano, que se desarrolla desde el área de Tecnología del Sofía Casanova, en colaboración con la Consellería de Educación y con la asociación de parálisis cerebral Aspace, con la que colaboran, además, elaborando también elementos que sirven para mejorar el día a día de las personas de esta entidad, como pulsadores y adaptadores de gran tamaño para mejorar la autonomía en el uso de dispositivos digitales, soportes para tablet adaptados a sillas de ruedas o aplicaciones de fácil manejo para los servicios básicos diarios dirigidos a personas mayores, entre otros. 

Foto de familia de los participantes en el evento del Ministerio
Foto de familia de los participantes en el evento del Ministerio
Cedida

Precisamente, ejemplos de estas fabricaciones fueron las que se dieron a conocer en la feria, a la que acudieron las profesoras Eva Leira Bouzamayor y Gloria Martín Diego, junto a las alumnas Mara Seco García y Lian Andrea Mascaró Castro. En el acto, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, destacó de las participantes “su talento, creatividad y su manera de mirar la realidad” para seguir avanzando. 

Tolón, junto al secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, y otros altos cargos del Ministerio, recorrieron los stands de los centros educativos y del Instituto de Ciencias del espacio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para conocer los proyectos educativos y destacar, de este modo, que “la ciencia ni tiene género ni edad”

Además del IES Sofía Casanova, participaron en el evento CEIP Comuneros de Castilla, de Ávila; el IES Conde de Orgaz, de Madrid; el IES de Teis, Vigo; el IES Alpedrete, el Alameda de Osuna, en Madrid, además del Programa de altas capacidades del Creecyl, de Castilla y León y el Instituto de Ciencias del Espacio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de Barcelona. 

Cuentacuentos para fomentar la vocación científica

El Concello de Ferrol se ha sumando a la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia con una programación dirigida al alumnado de Infantil y Primaria, desde el área de Igualdade e Muller, que dirige Elvira Miramontes. Desde el pasado lunes hasta este viernes habrá sesiones de cuentacuentos en los colegios. El objetivo es fomentar vocaciones científicas “en igualdade”, destacando el papel de referentes femeninos en esta área.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Entroido 2025 en Fene

Dónde celebrar el Entroido 2026 en Ferrolterra: desfiles, bailes y fiestas en 18 municipios
Redacción
Maquinaria trabajando en el pinar de Cabanas, en mayo de 2025

Vecinos de Cabanas recurren a Europa para salvar el pinar
Verónica Vázquez
Casa da Cultura de Cerdido

Comienzan las obras para transformar la Casa da Cultura de Cerdido
Verónica Vázquez
construcción viviendas Xunta en Bertón

Ferrol, entre los diez concellos con más vivienda visada en 2025
Redacción