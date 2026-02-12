El Ministerio de Educación se fija en el “talento inclusivo” del Sofía Casanova

​La ministra de Educación y el secretario de Estado de Educación visitando el stand del centro ferrolano Cedida

Esta semana se celebró en la sede del Ministerio de Educación, en Madrid, la III Feria de la Mujer y la Niña en la Ciencia y entre los participantes, estudiantes de seis centros educativos de toda España, se encontraban las representantes del IES Sofía Casanova.

Su programa “Talentos Inclusivos”, que alcanzó este año su sexta edición, llamó la atención de Educación, que se puso en contacto con el IES para que participase en esta feria, que forma parte de los proyectos que se llevan a cabo desde la alianza Steam por el talento femenino “Niñas en pie de Ciencia” y que busca fomentar las vocaciones Steam en niñas y jóvenes, así como ayudar a reducir la brecha de género.

Este es también uno de los objetivos del proyecto del centro educativo ferrolano, que se desarrolla desde el área de Tecnología del Sofía Casanova, en colaboración con la Consellería de Educación y con la asociación de parálisis cerebral Aspace, con la que colaboran, además, elaborando también elementos que sirven para mejorar el día a día de las personas de esta entidad, como pulsadores y adaptadores de gran tamaño para mejorar la autonomía en el uso de dispositivos digitales, soportes para tablet adaptados a sillas de ruedas o aplicaciones de fácil manejo para los servicios básicos diarios dirigidos a personas mayores, entre otros.

Foto de familia de los participantes en el evento del Ministerio Cedida

Precisamente, ejemplos de estas fabricaciones fueron las que se dieron a conocer en la feria, a la que acudieron las profesoras Eva Leira Bouzamayor y Gloria Martín Diego, junto a las alumnas Mara Seco García y Lian Andrea Mascaró Castro. En el acto, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, destacó de las participantes “su talento, creatividad y su manera de mirar la realidad” para seguir avanzando.

Tolón, junto al secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, y otros altos cargos del Ministerio, recorrieron los stands de los centros educativos y del Instituto de Ciencias del espacio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para conocer los proyectos educativos y destacar, de este modo, que “la ciencia ni tiene género ni edad”.

Además del IES Sofía Casanova, participaron en el evento CEIP Comuneros de Castilla, de Ávila; el IES Conde de Orgaz, de Madrid; el IES de Teis, Vigo; el IES Alpedrete, el Alameda de Osuna, en Madrid, además del Programa de altas capacidades del Creecyl, de Castilla y León y el Instituto de Ciencias del Espacio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de Barcelona.