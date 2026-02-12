Mi cuenta

Diario de Ferrol

Fotografía

A identidade de Ferrol exhíbese na capital estatal a través da linguaxe fotográfica de Jorge Meis e José Pardo

"Diálogos" permanecerá exposta até final de mes

Redacción
12/02/2026 11:31
“Diálogos” estreouse en Exponav e pasou despois por Compostela
“Diálogos” estreouse en Exponav e pasou despois por Compostela
Cedida
Os fotoxornalistas locais Jorge Meis, de Diario de Ferrol, e José Pardo, de La Voz de Galicia, inauguraron este mércores, coa presenza do alcalde da súa cidade, José Manuel Rey Varela, a exposición conxunta “Diálogos” na Casa del Reloj, no distrito madrileño de Arganzuela.

As instalacións acollerán esta mostra, que se distingue por establecer unha conversa entre as artes dun e doutro, até o final deste mes de febreiro. Trátase dunha selección que exhibe a identidade de Ferrol como nexo de unión, que vén de expoñerse no Gaiás (Cidade da Cultura) despois de terse inaugurado por primeira vez en Exponav.

