La población extranjera local, en vilo por el futuro proceso de regulación

La abogada experta en cuestiones de extranjería, Rosa María Fernández Puentes Cedida

Dado el interés creciente entre la población extranjera por el Decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes, el Patronato Concepción Arenal, que recibe peticiones de información relativa al proceso a diario, organiza una charla para mañana (Afundación, de 18.00 a 19.30 horas) en la que tratarán de arrojar luz sobre el trámite.

Rosa María Fernández Puentes, de Carracedo y Fernández Abogados, y Vanesa Martínez, técnica especialista en extranjería, se encargarán de analizar esa cuestión y aclarar dudas a la población que asista al acto, abierto al público.

La cuestión fundamental a tratar, como asegura la abogada Rosa Fernández, será dar “información veraz”, ya que, como indica, “hay muchas personas en redes informando y asesorando, hasta indican cantidades que se van a cobrar por tasas... yo siempre insisto en que tenemos que esperar a que haya una publicación oficial en el BOE, ya que, por ahora, lo que se ha anunciado desde el Gobierno puede sufrir modificaciones”. Además, advierte que “es importante que los ciudadanos extranjeros no se dejen embaucar, que no de­sem­­bolsen dinero por supuestos procedimientos, que ni tan siquiera existen todavía”. Así, la profesional pide a la población migrante “paciencia hasta que haya publicación en el BOE y no dejarse dinero con nadie hasta que se conozcan los requisitos que van a exigir”.

Servicio de mediación

Rosa Fernández también recuerda que el Patronato Concepción Arenal tiene un programa desde el año 2018 de Mediación Intercultural, a través del cual se asesora gratuitamente a las personas migrantes y se ofrece asesoramiento jurídico, laboral, en materia de vivienda, formación e información sobre “todas las áreas a las que es difícil acceder cuando acabas de llegar a España y desconoces la legislación y las costumbres del país”, indica Fernández.

Como explica la abogada de Carracedo & Fernández, hasta la fecha lo único que hay es un borrador de la modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería. Una medida que contempla regularizar a la población migrante que haya entrado en España hasta el 31 de diciembre de 2025 y que pueda acreditarlo. También se regularizarán a quienes fueron los grandes perjudicados por el texto vigente, como los solicitantes de asilo y protección internacional, que quedaron fuera del mismo.

Lo que se puede esperar por ahora del nuevo Reglamento depende en gran medida de “ver el texto final publicado en el BOE” para conocer exactamente los requisitos que se van a solicitar finalmente. Por ahora solo se sabe que quienes quieran hacer la solicitud deben tener su documentación del país de origen y contar con papeles que acrediten, mínimo, cinco meses de residencia (padrón, envíos de dinero, tarjeta sanitaria, etc.). Deben carecer también de antecedentes penales y policiales en España, como indica Rosa Fernández