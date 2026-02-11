La estructura de la cubierta del patio central del Torrente será de madera de abeto

La estructura del patio se sustituirá por completo Daniel Alexandre

La adecuación del centro cultural Torrente Ballester para usos museísticos no se limitará a la subsanación de deficiencias relacionadas con las filtraciones y las humedades y a la mejora de las condiciones de ventilación, climatización e iluminación. Así, habrá también actuaciones que, además de su funcionalidad, significarán asimismo un cambio estético, como el lucernario del patio central –el espacio Segura Torrella–.

El proyecto aprobado reconoce que esta cubierta se encuentra en “mal estado”; tanto que, en vez de proponerse su arreglo o reforma, se opta por su relevo “para garantizar la protección del espacio interior”. Existen fallos en el material de cubrición, que está hecho a base de paneles de metacrilato que, a estas alturas, están “muy deteriorados”, por lo que permiten la entrada del agua entre sus juntas. A esto se suma el deficiente sistema de recogida de pluviales, que, además de ocultar la cornisa, provoca goteras y el vertido de agua hacia el interior de patio.

En la actualidad, más de dos décadas después de que se realizara la última reforma de calado en el antiguo Hospital de Caridad, la solución que se plantea para esta parte es dotarla de una nueva cubierta que dé respuesta a las necesidades técnicas, la impermeabilización y una nueva imagen, como uno de los espacios más representativos”. Hay que recordar que esta estancia, de unos 200 metros cuadrados de superficie, suele acoger actos institucionales.

El presupuesto de licitación asciende a casi 513.000 euros y la obra tendrá una duración máxima de seis meses

La intervención, por lo tanto, afectará a todo el conjunto, es decir, a la estructura y la cubierta, pero también al sistema de pluviales.

Solución planteada

En este caso, la empresa que resulte adjudicataria –a partir de hoy las firmas pueden presentar sus ofertas para optar al contrato, licitado en algo más de medio millón de euros– deberá desmontar la cubierta, una malla de nudos y barras de acero con cobertura de metacrilato– que ya ha agotado su vida útil y que, además, no soportaría el peso de un revestimiento acristalado, que es el que se propone en el proyecto. Así, se instalará un recubrimiento sobre un nuevo apoyo perimetral. La estructura estará formada por vigas de madera laminada de abeto y las uniones se realizarán mediante perfilería de acero galvanizado, pero oculta, que se sustentará en los apoyos que ya existen. El acabado será con vidrios laminados de tipo “stadip”, que permiten atenuar el sonido del impacto de la lluvia o el granizo, sobre entramado de aluminio lacado de color negro.

Además de la actuación en el lucernario, el proyecto se enfoca sobre todo en la erradicación de las humedades y las filtraciones, un problema persistente en los últimos años, pero también en la adecuación de los sistemas que ayudarán a ampliar a usos museísticos el actual centro cultural. Así, la iluminación se cambiará por completo y se instalará otra de tecnología LED, más idónea tanto para el nuevo cometido como para el anterior –el expositivo– y más eficiente también.

La ventilación, instalando un nuevo sistema de renovación de aire con recuperación de calor –el problema es especialmente visible en las salas de Proxectos, Jenaro Pérez Villamil y Julia Minguillón, y también en el almacén principal– y, ya en aspectos de seguridad, la sustitución de todo el sistema contraincendios.

El proyecto prevé una actuación futura para la parcela posterior, como se contempló en los 90 Más información

El proyecto firmado por José Alejandro Romero plantea, de cara a un futuro, que se complete la reforma y ampliación que en su momento, a finales de los años 90, firmara Juan Pérez-López de Gamarra. De él, solo se llevó a cabo la primera de las dos fases que se programaron, reformando y rehabilitando la fachada principal, los dos cuerpos laterales y el patio central. La segunda, que finalmente no se realizó, contemplaba nuevos volúmenes traseros que debían acoger un auditorio y otros usos, por lo que se habilitaba un nuevo acceso lateral.

Sin embargo, sí se ejecutaron otros trabajos para rehabilitar el espacio que cerraba el patio para sala de exposiciones conectadas con una rampa perimetral.

En el proyecto, el autor señala que “queda por proponer un ámbito en la parcela posterior”, la que da a Doctor Fleming, para dotar al museo de un espacio “con mucha versatilidad, tanto para exposiciones al aire libre como para intervenciones artísticas que así lo requieran, como una cafetería e incluso “un anfiteatro”, entre otras posibilidades.