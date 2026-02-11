FeC asegura que el nuevo contrato de recogida de residuos es “lesivo” para Ferrol
El grupo “agarda” que se subrogue a todo el personal y que se garanticen “unhas condicións laborais dignas”
Ferrol en Común considera que el contrato para la recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza viaria, adjudicado provisionalmente a la UTE Copasa-Setec, por casi 113 millones de euros en diez años, es “altamente perxudicial para a cidade”, al optar por un “modelo totalmente obsoleto, centrado na eliminación en Sogama, en lugar de alternativas máis sostibles medioambientalmente como a compostaxe, a recollida porta a porta en determinadas zonas ou o fomento dunha maior reciclaxe para a economía circular”.
Además, la formación liderada por Jorge Suárez cree que con este modelo se rompe “o acordo plenario para a creación dunha cuadrilla 100% municipal que podería traballar de forma permanente nas rozas da zona urbana e rural”.
Por otra parte, FeC critica la duración del contrato –diez años– y la inversión que supone, magnitudes que “requirirían unha reflexión pausada e un consenso sobre o modelo”, pues “supera con creces os dous mandatos”. En este punto, la organización recuerda que el PP era “o que pedía” cuando no gobernaba: “que se negociase en comisión”.
Por último, FeC “agarda” que se subrogue a todo el personal y que se garanticen “unhas condicións laborais dignas”.
Críticas por la “imposibilidade” de hacer aportaciones al POS
“É dunha gravidade extrema, un recorte democrático sen precedentes e unha mostra máis do autorismo do PP”. Así define Ferrol en Común la forma de proceder del gobierno local, que, según la formación política, aprobó una “proposta de investimento unilateral” con los fondos del Plan de Obras e Servizos –POS– de la Diputación para el presente año, “descoñecida para os grupos municipais”. FeC apunta que el consenso que solía caracterizar la elección de las iniciativas de la Diputación se ha roto y lamenta que la oposición no haya podido “negociar ningunha proposta nin facer ningún tipo de achega, ata o punto de que se descoñece o contido exacto das mesmas”.