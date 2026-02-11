FeC asegura que el nuevo contrato de recogida de residuos es “lesivo” para Ferrol

El contrato tiene una duraciónd e 10 años Emilio Cortizas

Ferrol en Común considera que el contrato para la recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza viaria, adjudicado provisionalmente a la UTE Copasa-Setec, por casi 113 millones de euros en diez años, es “altamente perxudicial para a cidade”, al optar por un “modelo totalmente obsoleto, centrado na eliminación en Sogama, en lugar de alternativas máis sostibles medioambientalmente como a compostaxe, a recollida porta a porta en determinadas zonas ou o fomento dunha maior reciclaxe para a economía circular”.

Además, la formación liderada por Jorge Suárez cree que con este modelo se rompe “o acordo plenario para a creación dunha cuadrilla 100% municipal que podería traballar de forma permanente nas rozas da zona urbana e rural”.

Por otra parte, FeC critica la duración del contrato –diez años– y la inversión que supone, magnitudes que “requirirían unha reflexión pausada e un consenso sobre o modelo”, pues “supera con creces os dous mandatos”. En este punto, la organización recuerda que el PP era “o que pedía” cuando no gobernaba: “que se negociase en comisión”.

Por último, FeC “agarda” que se subrogue a todo el personal y que se garanticen “unhas condicións laborais dignas”.