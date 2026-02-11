Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Encontros con grandes autores

“Faladoiros Literarios”, un novo formato para achegarse a oito figuras de renome en Ferrol

O cartel estréase este mes con Víctor Freixanes e inclúe outras sesións destacadas como a de Manolo Rivas

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
11/02/2026 22:39
Presentación Faladoiros Literarios
A vicerreitora do Campus de Ferrol, Ana Ares, presentando onte o cartel co concelleiro de Cultura, Ponte Far
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Este primeiro semestre do ano haberá sete oportunidades de participar nos “Faladoiros Literarios”, un programa que achegará á cidade oito personalidades de renome no mundo das letras para protagonizar un formato novidoso conducido por xornalistas locais. Os encontros terán lugar entre distintas instalacións culturais do Concello de Ferrol e do Campus Industrial, que se irán concretando segundo se achegue a data.

A innovación reside na proposta dun formato aberto á intervención do público, constituíndo unha oportunidade excepcional “de falar de literatura con destacados e destacadas personaxes do mundo das letras, das letras galegas e das castelás”, avanzou o concelleiro de Cultura, José Antonio Ponte Far, que presentou a iniciativa xunto á vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, da que valorou a súa “implicación directa”.

Trátase dunha colaboración que se plasmará nas distintas localizacións, que no caso da área universitaria aproveitará as bibliotecas da Casa do Patín e a Ángela Ruiz Robles, que “fan un traballo excelente na formación da nosa comunidade”, apuntou a vicerreitora, en quen pensaron especialmente debido ás titulacións afíns existentes na UDC, tanto na Facultade de Humanidades e Documentación de de Ferrol como na Coruña.

Non obstante, “Faladoiros Literarios” está aberto a todo o público interesado, con previa reserva, respondendo así á “teima de abrir o Campus á cidadanía e que cada vez sexa un espazo máis participativo onde as persoas acudan ás actividades”.

“O mundo da literatura nunca debe quedar esquecido na programación cultural dunha administración pública”, remarcou Ponte Far, estendendo a obriga tamén ás institucións universitarias como parte dun todo que é a formación cultural da cidadanía: “a ciencia aporta coñecemento, método, rigor... e as letras achegan valores, linguaxe, responsabilidade...”.

Protagonistas

A primeira cita realizarase en dependencias municipais o martes 24 deste mes co protagonismo de Víctor Freixanes, que precedeu ao actual presidente da Real Academia Galega no cargo. Este faladoiro estará moderado por Isidoro Valerio (Radio Voz), un dos xornalistas locais participantes xunto aos do Diario de Ferrol, Marta Corral e Xosé Fandiño, así como Ada Romero (Cadena Cope), Alicia Seoane (Ferrol 360), Ramón Loureiro (La Voz de Galicia) e Rebeca Collado (Cadena Ser).

Os seguintes encontros, sempre coincidindo en martes, desenvolveranse con Carmen Becerra (10 de marzo), Ángel Basanta (24 de marzo), Darío Villanueva (14 de abril), Manolo Rivas (12 de maio), Xulio López Valcárcel e Medos Romero (19 de maio) e Ignacio Martínez de Pisón (9 de xuño).

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Temporal árbol caido acceso AP9 catabois

El fuerte viento de Nils deja sin luz a centenares de vecinos en Ferrolterra y dispara las incidencias
Redacción
Galán presentando otro título en la Central Librera de Dolores

Juan Galán presenta en Ares a los “Rotspanier”, escapados de Franco que terminaron en manos de Hitler
Redacción
Torrente Ballester teito do patio

La estructura de la cubierta del patio central del Torrente será de madera de abeto
Xosé Fandiño
Un momento de la preparación de la propuesta del año pasado del Fame Kanalla

Ocho restaurantes de Narón se presentan al XI Tapas de Entroido
Redacción