El puesto más “larpeiro” de A Magdalena aúna dulces de toda la comarca

Teresa López, al frente del puesto Emilio Cortizas

Ferrolterra se encuentra a las puertas de uno de los fines de semana que más invita a comer cocido. De hecho, son varios los municipios que se preparan para, a lo largo de estos días, llevar a cabo jornadas maratonianas dedicadas al Entroido.

Entre este trajín, hay quien ya solamente piensa en los fogones –bien sea en los de la vivienda particular como los de los muchos restaurantes que ofrecen menús especiales para estas fechas–, pero también hay que darle importancia al postre, en el que también se puede apostar por producto fresco y propio.

Bien lo saben en Frutas y Verduras Tere, en el mercado de A Magdalena que, a pesar de que el nombre pueda no dar pistas, se han encargado de que en las casas no falte de nada.

María Teresa López presume de puesto en la plaza, y es que además de cítricos, como “mandarinas y naranjas de temporada que están buenísimas” o manzana, que está en su punto más dulce, tienen lista la sección más “larpeira” para aquellos que no buscan, necesariamente, aligerar la carga durante la sobremesa.

Una vez comprados todos los ingredientes del cocido, en la parte izquierda del mostrador el cliente puede hacerse con el pan del día, pero también con “freixós o filloas, cada uno que las llame como quiera” que vienen de Doso, Narón; rosquillas de San Antonio, orejas, melindres o torrijas, estos últimos dos manjares hechos con mimo en Neda... todo tipo de exquisiteces en un puesto en el que “nos apetece endulzar la vida a la gente”, y qué mejor que hacerlo “con producto de proximidad, que más bueno imposible”.

De esta forma, y sin sorprender a nadie, el mercado de A Magdalena vuelve a demostrar ser todoterreno, permitiendo que la clientela sacie no solo el antojo de salado, sino también de los dulces típicos que marcan el ritmo del Entroido.