Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El puesto más “larpeiro” de A Magdalena aúna dulces de toda la comarca

Freixós de Narón o rosquillas y torrijas de Neda ya están a la venta en Frutas y Verduras Tere

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
11/02/2026 15:00
Teresa López, al frente del puesto
Teresa López, al frente del puesto
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Ferrolterra se encuentra a las puertas de uno de los fines de semana que más invita a comer cocido. De hecho, son varios los municipios que se preparan para, a lo largo de estos días, llevar a cabo jornadas maratonianas dedicadas al Entroido.

Entre este trajín, hay quien ya solamente piensa en los fogones –bien sea en los de la vivienda particular como los de los muchos restaurantes que ofrecen menús especiales para estas fechas–, pero también hay que darle importancia al postre, en el que también se puede apostar por producto fresco y propio.

Bien lo saben en Frutas y Verduras Tere, en el mercado de A Magdalena que, a pesar de que el nombre pueda no dar pistas, se han encargado de que en las casas no falte de nada.

María Teresa López presume de puesto en la plaza, y es que además de cítricos, como “mandarinas y naranjas de temporada que están buenísimas” o manzana, que está en su punto más dulce, tienen lista la sección más “larpeira” para aquellos que no buscan, necesariamente, aligerar la carga durante la sobremesa.

Una vez comprados todos los ingredientes del cocido, en la parte izquierda del mostrador el cliente puede hacerse con el pan del día, pero también con “freixós o filloas, cada uno que las llame como quiera” que vienen de Doso, Narón; rosquillas de San Antonio, orejas, melindres o torrijas, estos últimos dos manjares hechos con mimo en Neda... todo tipo de exquisiteces en un puesto en el que “nos apetece endulzar la vida a la gente”, y qué mejor que hacerlo “con producto de proximidad, que más bueno imposible”.

De esta forma, y sin sorprender a nadie, el mercado de A Magdalena vuelve a demostrar ser todoterreno, permitiendo que la clientela sacie no solo el antojo de salado, sino también de los dulces típicos que marcan el ritmo del Entroido.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Vista panorámica del faro

Valdoviño cierra el acceso al faro de Punta Frouxeira
Redacción
Camión de Urbaser

FeC asegura que el nuevo contrato de recogida de residuos es “lesivo” para Ferrol
Redacción
Racing de Ferrol-Arenteiro

Vuelve el vermú del Racing de Ferrol
Redacción
El proceso de reforma del local se puede seguir en las redes de Inés Santiago

El Artesa se prepara para dar el salto a Narón con un local en O Alto
Eva Mazás Arnoso