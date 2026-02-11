Mi cuenta

El incendio de un transformador en Canido deja sin luz a centenares de vecinos

Los servicios municipales trabajan a esta hora de la tarde en su reparación

Redacción
11/02/2026 18:44
Trabajadores de Jardines
Trabajadores de Jardines, en la avenida de Esteiro al mediodía de este miércoles
Emilio Cortizas
El incendio de un transformador en la calle Sixto Seco, en Canido, ha dejado sin luz en la tarde de este miércoles a centenares de vecinos. El Concello informa de que los servicios municipales están tratando de restablecer su funcionamiento, por lo que no puede asegurar en qué momento las viviendas afectadas podrán volver a tener luz. 

Las predicciones meteorológicas de ayer martes, que anticipaban una alerta naranja de viento en el interior (ahora ya es roja en el mar), se cumplieron y desde el mediodía comenzaron a notarse los efectos de una nueva borrasca, que lleva por nombre Nils. Desde entonces, las incidencias se suceden. En Ferrol, los bomberos están atendiendo una veintena de avisos, informa el Concello, sobre todo por ramas de árboles, carteles, contenedores y otros desprendimientos en tejados y fachadas. En todo caso, la fuerza de las ráfagas está imposibilitando el uso del camión-escalera, con lo que las tareas del servicio de emergencias se complica, aunque no se hayan producido a esta hora incidencias de especial gravedad. 

En Narón, los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento también trabajan a destajo, sobre todo en la zona de Freixeiro, donde el desprendimiento de varias uralitas del lateral y la cubierta de un edificio han provocado el corte alternativo de los carriles en la carretera de Castilla, aunque no se han producido daños personales. 

Las autoridades reiteran su recomendación de no salir a la calle si no es estrictamente necesario. Los parques públicos están cerrados y se advierte del riesgo de acercarse al litoral. 

