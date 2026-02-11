Mi cuenta

Convocado el Certame Literario Carmela Loureiro 2026 de microteatro, microrrelato y micropoesía

Puede participar alumnado de centros educativos no universitarios de la comarca de Ferrolterra que formen parte de la Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística

Redacción
11/02/2026 10:35
Entrega de premios de una convocatoria anterior del Certame Literario Carmela Loureiro
Entrega de premios de una convocatoria anterior del Certame Literario Carmela Loureiro
Emilio Cortizas
El Boletín Oficial de la Provincia publicó ayer la convocatoria del Certame Literario Carmela Loureiro de 2026, cuyos ganadores optarán a llevarse una tablet para todas las personas premiadas en cada categoría y un eBook o libro electrónico por cada accésit que el jurado estime oportuno otorgar. Podrá participar alumnado de centros educativos no universitarios tanto del Concello de Ferrol como de aquellos de la comarca que formen parte de la Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística.

Las tres modalidades a las que es posible presentarse son microrrelatos, micropoesía y microteatro. En el primer caso, las personas participantes deberán realizar un texto narrativo, que como máximo ha de tener 150 palabras, y que deberá empezar por el texto “Escolle ti”, en homenaje a Begoña Caamaño, la autora elegida para este Día das Letras Galegas de este año.

El plazo para presentar las solicitudes de participación en el Certame Literario Carmela Loureiro es de 30 días hábiles, a contabilizar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOP. Los requisitos que han de cumplir los concursantes se especifican en el número 27 del martes 10 de este mes.

