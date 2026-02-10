Vuelven los talleres de Carnaval a Exponav: “Entroido en Río” y “Faros, os vixías do mar”

Uno de los talleres de Carnaval llevados a cabo el pasado 2025 Daniel Alexandre

Los talleres de Carnaval que organiza Exponav abren este mismo martes 10 el plazo de inscripción para los socios y socias del club infantil Cormonav, y este miércoles 11 para el resto de público, que podrá apuntarse hasta el martes 15 de febrero. “Entroido en Río” y “Faros, os vixías do mar” son los títulos de estas dos actividades, que se llevarán a cabo los días 17 y 18 de este mes, cuando todavía estará abierta la exposición “Galicia: unha escola” en la sala Carlos III.

También se podrá aprovechar para ver esta muestra, que permanecerá abierta hasta el domingo 22 y conmemora los 50 años de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, el día de la próxima visita guiada, este sábado 14. A las 12.00 horas empezará el recorrido, que también se ofrecerá el martes 24. Las personas interesadas deberán apuntarse en el correo exponav@exponav.org o en el 981 359 682.

En cuanto a los talleres de Carnaval, el primer día tendrá lugar “Entroido en Río”, de 10.30 a 13.30, una sesión en la que habrá una proyección de cine y una clase práctica de elaboración de máscaras para disfrazarse.

La siguiente jornada, "Faros, os vixías do mar", incluye una visita por la sección de faros y una tarea relacionada con estos elementos tan representativos del centro expositivo.