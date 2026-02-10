Un “curso de loita” retratado en los centros educativos de la comarca de Ferrolterra

Concentración en el IES Ferrol Vello Emilio Cortizas

Centros educativos del ayuntamiento de Ferrol como los CEIPs de Ponzos y de Esteiro o los IES Concepción Arenal y Ferrol Vello, y también otros de la comarca como el colegio de A Solaina, el instituto de Fene o el CPI As Mirandas, de Ares, se sumaron ayer a la convocatoria de la CIG-Ensino “Martes en loita”, que se está secundando a nivel de toda Galicia.

“Neste curso de loita no que levamos xa cinco folgas, varios peches, tanto nesta comarca como no resto, a idea era canalizar dalgunha forma todo o descontento que sabemos que hai dentro do profesorado”, recuerda la secretaria comarcal del sindicato, Andrea Martíns.

Esta representante hace referencia a un período académico marcado desde su inicio por este tipo de reivindicaciones laborales, a las que se suman las problemáticas concretas que se viven en los centros, generando así una situación global que desde la CIG-Ensino se propone abordar de manera descentralizada, los martes.

“Por iso o profesorado estamos en loito, vestindo de negro, pero tamén estamos en loita”, declara Martíns. Este luto de los profesionales casa con las manifestaciones llevadas a cabo a finales de año, una serie de marchas fúnebres y “enterros do ensino” simbólicos.

Según apuntan desde el sindicato, las reclamaciones del profesorado afectan al resto de la comunidad educativa: “as familias danse conta e perciben as mermas no servizo que se está a dar”. Lo apreciarían particularmente, aunque no serían las únicas, aquellas con alumnado NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo), cuando, tal y como remarca la secretaria comarcal, se trata de un recurso público que debe tener “unha calidade igual para todo o mundo”.

Asimismo, el colectivo docente sigue persiguiendo la recuperación de los horarios lectivos, la bajada de las ratios “dunha vez por todas e non de forma paulatina, en todos os corpos” y reducir la burocratización para poder dedicarse a su labor.

El ambiente se crispa todavía más porque “vemos que a Consellería, de portas para fóra, fai unha publicidade que non é real: quere vender que o ensino público galego está nunhas condicións óptimas, que non hai ningún tipo de problema e que se fai un investimento importante neste sector, cando non é así”, señala Andrea Martíns, apuntando que, de hecho, los presupuestos son “practicamente os mesmos” que en cursos anteriores.

Casos concretos

En cada uno de los centros que participan en los “Martes en loita” se reivindican causas particulares. Por ejemplo, este martes en Ponzos se reclamó personal especializado teniendo en cuenta “a recomendación da propia Unesco, que di que por 250 alumnos debería haber unha persoa en orientación”, por lo que un profesional a media jornada sería insuficiente.

“As necesidades do alumnado seguen aumentando pero non hai profesionais que podan atendelos como lles gustaría”, concluye la secretaria, que también da cuenta de problemas físicos en cuanto a instalaciones. Esto ocurre en IES como el de Fene o Ferrol Vello, donde se tienen que desplazar a FIMO para practicar Educación Física, provocando que se unan dos sesiones cuando “non se recomenda”.