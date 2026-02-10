Quejas por el deterioro que sufre la Atención Temprana en el Área Sanitaria de Ferrol

La Asociación de Padres de Niños con Diversidad (Aspanemi) traslada su preocupación por el “deterioro” que está sufriendo la Atención Temprana en el ámbito del Área Sanitaria de Ferrol.

Así, la entidad asegura que tiene concertada una cita para tratar esta problemática con la Xerencia de la citada administración sanitaria, tras la cual esperan que se tomen medidas en beneficio de un servicio del que a este medio han llegado quejas también en pasadas ocasiones.

Falta de proximidad

Desde la asociación ferrolana advierten que “dadas a características dos problemas dos nenos e nenas que acoden a Atención Temperá, estes precisan dunha proximidade e confianza cos profesionais que os atenden”. Así se quejan del “incesante ir e vir de profesionais nesta área”, lo que provoca que “moitas familias, procurando a estabilidade necesaria que precisan as crianzas, teñan que buscar solucións nos gabinetes privados”.

Lamentan que en fisioterapia, por ejemplo, “estanse a marcar sesións pechadas, sen unha continuidade, que sería o propio para o tipo de problemática que teñen os nenos e nenas”. También se asegura que en algún caso se tienen solicitado “materiales ás familias”, algo impropio de un servicio público.