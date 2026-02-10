Mi cuenta

Diario de Ferrol

Fotografía

Los fotoperiodistas ferrolanos Jorge Meis y José Pardo exponen sus “Diálogos” en Madrid

La muestra que se estrenó en Ferrol, con esta ciudad como protagonista, y pasó después por Santiago de Compostela, llega ahora a la capital estatal

Redacción
10/02/2026 11:06
Los fotógrafos Jorge Meis y José Pardo sosteniendo sus obras intercambiadas, respectivamente, un suelo del edificio Pita Romero y un acto militar en la Antonio de Escaño
Los fotógrafos Jorge Meis y José Pardo sosteniendo sus obras intercambiadas, respectivamente, un suelo del edificio Pita Romero y un acto militar en la Antonio de Escaño
Jorge Meis
Tal y como estaba previsto, la muestra “Diálogos” que se abrió por primera vez en la sala Carlos III de Exponav, antes de trasladarse a la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, aterriza en la capital estatal para inaugurarse este miércoles 11. Se trata de una exposición de los fotoperiodistas locales Jorge Meis, de Diario de Ferrol, y José Pardo, de La Voz de Galicia, que se exhibirá hasta fin de mes en la sala La Lonja del centro cultural Casa del Reloj, en Arganzuela.

Las fotografías de Meis y Pardo, en blanco y negro o en color, respectivamente, establecen un diálogo sobre Ferrol, la ciudad que los une además de su relación de amistad. Una de las particularidades de este intercambio es, precisamente, la conexión entre imágenes que en un primer vistazo no tendrían nada en común.

El fotoperiodismo local empieza una ruta en Ferrol que llegará hasta Madrid

De esta manera, los autores invitan a detenerse un instante y encontrar las similitudes en determinados aspectos como los enfoques o las formas geométricas que capturan.

Jorge Meis y José Pardo idearon esta exposición a partir de fotografías realizadas con anterioridad, en el caso del primero a lo largo de toda su carrera, y el segundo con vistas a la publicación del libro “A buxaina de Ucha”.

