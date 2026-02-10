Los bomberos dicen que las nuevas incorporaciones no serán personal operativo efectivo hasta mayo o junio

Los bomberos, en el pleno extraordinario de enero en el que se aprobaron los presupuestos municipales de 2026 Daniel Alexandre

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Ferrol salió al paso este martes de las declaraciones del alcalde, José Manuel Rey, tras la Xunta de Goberno de ayer lunes agradeciéndole la “preocupación manifestada por la situación del servicio” –dijo, en concreto, que esperaba la pronta recuperación de los once efectivos que están de baja laboral– y recordándole la necesidad de que cuanto antes se celebre la reunión que se pidió hace varias semanas para trasladarle las demandas del cuerpo.

“A día de hoy”, sostienen los bomberos, el servicio “continúa bajo mínimos de personal y sin cumplir la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, una situación que venimos denunciando desde hace tiempo y que afecta directamente tanto a la seguridad de los trabajadores como a la del conjunto de la ciudadanía”.

Además, el servicio señala que, con respecto a las siete nuevas incorporaciones del último proceso selectivo, el anuncio de la concejala de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, se produjo a finales del mes pasado y en él se informaba de que los nuevos bomberos se incorporarían en febrero. “Han transcurrido más de diez días del mes y, hasta el momento, no se ha iniciado ningún trámite, ni reconocimiento médico ni pruebas psicotécnicas”. Sobre este aspecto el regidor avanzó la víspera que estos exámenes se desarrollarían entre finales de esta semana y principios de la próxima. Además, los efectivos del cuerpo de emergencias local recuerda que las propias bases de la oposición “establecen un periodo de prácticas de tres meses, por lo que, aun en el mejor de los casos, estas incorporaciones no serían personal operativo efectivo hasta los meses de mayo o junio”. Por ello, los bomberos creen que “no pueden presentarse como una solución inmediata a la situación actual del servicio”.

En todo caso, los trabajadores insisten en que continúan con la “mano tendida al diálogo” e inciden en que “existe una reunión pendiente con el alcalde, solicitada hace tiempo y aún no celebrada. Esa vía de comunicación es urgente para abordar de manera responsable los problemas estructurales del parque”, por lo que esperan que el gobierno “dé el paso y abra cuanto antes ese espacio de diálogo, imprescindible para garantizar un servicio de emergencias digno, seguro y ajustado a la legalidad.