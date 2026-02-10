Mi cuenta

Fiesta de las Pepitas

Las Pepitas 2026 presentan las normas que guiarán la participación de 12 rondallas

El homenaje a las madrinas inaugura el programa de actividades de la Fiesta de Interés Turístico de Galicia

Redacción
10/02/2026 16:37
Una de las rondas en la tarde de las Pepitas de 2025
Una de las rondas en la tarde de las Pepitas de 2025
Daniel Alexandre
Una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad, la fiesta de las Pepitas, que se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo, ya cuenta con las normas de participación que deberán seguir las agrupaciones. Este año son un total de 12 rondallas las que se citarán en el festival, procedentes de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, tal y como anunció ayer la concejala de Turismo, Maica García.

“Estamos moi contentos da participación coma sempre de todas as rondallas, o que manifesta unha aposta por esta tradición”, valoró la edila.

La jornada se inaugurará con el acto institucional en el teatro Jofre, a las 16.45 horas, en el que se rendirá homenaje a las madrinas y a los rondallistas de honor. En las calles del centro de la ciudad comenzarán a escucharse las rondas a partir de las 18.00 y para las 19.00 está previsto el inicio del festival en la plaza de Armas.

“Seguimos traballando para que esta festa tan arraigada na identidade ferrolá poida acadar a distinción de Festa de Interese Turístico Nacional”, recordó Maica García.

Requisitos

Las rondallas deberán estar integradas por un mínimo de 25 personas, que tendrán que ataviarse con la indumentaria tradicional e interpretar obligatoriamente un pasacalles, un vals y una danza, ya sean inéditos o recuperados del cancionero de las Pepitas. Además, las piezas tendrán que llevar acompañamiento instrumental.

Por otro lado, las bases también ofrecen la posibilidad de homenajear a integrantes con un mínimo de 25 años de trayectoria dedicada a la fiesta.

