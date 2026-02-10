La diversificación de la oferta incrementa las visitas a la oficina de turismo de la plaza de España

Maica García, en la oficina, con un grupo de alumnos de FP Jorge Meis

La exposición de maquetas de edificios emblemáticos de Ferrol de Carlos Macías está detrás del incremento de las visitas recibidas por la oficina municipal de Turismo de la plaza de España en el mes de enero. De hecho, cerca del 46% de las 327 personas que franquearon la puerta del punto de atención fueron menores.

La concejala Maica García explicó ayer que las cifras muestran “un cambio significativo na actividade e no perfil das persoas usuarias”, debido, sobre todo, a la puesta en marcha “dun enfoque máis amplo e dinámico da oficina”.

En ese sentido, García considera clave reforzar el papel del centro “non só como punto de información turística, senón tamén como espazo de encontro, divulgación do patrimonio local e dinamización cultural”.

En enero, 246 de las 327 personas que visitaron la oficina son vecinos y vecinas de Ferrol y, del resto, el 93% procedieron de otras comunidades autónomas. Sacando Galicia, las siguientes fueron Madrid, Andalucía y Castilla y León. Argentina, Reino Unido, Estados Unidos y Polonia son las nacionalidades más recurrentes de los visitantes internacionales del mes.

En lo que respecta a los motivos de la visita, la concejala señaló que se observa un claro predominio de las consultas vinculadas a las exposiciones y a la actividad cultural de la ciudad en general, con el 61%.

“A aposta por un modelo máis dinámico, participativo e orientado á programación cultural contribúe á diversificación de públicos e á posta en valor deste espazo único”, concluyó la concejala de Turismo de la ciudad.