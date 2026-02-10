La banda a la que Fito admira, Cucharada, actúa esta semana en Os Xoves da Capela

Integrantes de la banda de rock Cucharada Cedida

La capilla del Torrente Ballester será este jueves 12, a las 20.30 horas, el escenario del mítico grupo rock español Cucharada, que vendrá dentro del ciclo municipal Os Xoves da Capela. En el concierto sonarán temas propios, del trío Alarma y otros de Manolo Tena, el cantante y bajista con el que empezó la banda en el año 1977.

Son muchos los artistas que consideran a esta agrupación un referente en el género, entre ellos Fito Cabrales (Fito & Fitipaldis), que admitió su admiración en una entrevista en el programa televisivo “La Revuelta”.

Todos los temas de un disco legendario como “El limpiabotas que quería ser torero” (1979) sonarán en pleno 2026 de la mano de tres músicos originales de aquella primera formación (José Díez, voz solista; Antonio Zurdo Molina, guitarra, y Carlos Arévalo “Pulpo baquetas”, batería), que vendrán acompañados de un bajista y guitarrista más.

Como siempre en el ciclo, las entradas están a la venta en la ventanilla del Jofre o en este enlace a la web de Ataquilla, a tres euros.