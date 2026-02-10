Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Concierto

La banda a la que Fito admira, Cucharada, actúa esta semana en Os Xoves da Capela

Todos los temas de un álbum mítico como "El limpiabotas que quería ser torero" (1979) sonarán en pleno 2026 en Ferrol

Redacción
10/02/2026 13:22
Integrantes de la banda de rock Cucharada
Integrantes de la banda de rock Cucharada
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La capilla del Torrente Ballester será este jueves 12, a las 20.30 horas, el escenario del mítico grupo rock español Cucharada, que vendrá dentro del ciclo municipal Os Xoves da Capela. En el concierto sonarán temas propios, del trío Alarma y otros de Manolo Tena, el cantante y bajista con el que empezó la banda en el año 1977.

Son muchos los artistas que consideran a esta agrupación un referente en el género, entre ellos Fito Cabrales (Fito & Fitipaldis), que admitió su admiración en una entrevista en el programa televisivo “La Revuelta”.

Todos los temas de un disco legendario como “El limpiabotas que quería ser torero” (1979) sonarán en pleno 2026 de la mano de tres músicos originales de aquella primera formación (José Díez, voz solista; Antonio Zurdo Molina, guitarra, y Carlos Arévalo “Pulpo baquetas”, batería), que vendrán acompañados de un bajista y guitarrista más.

Como siempre en el ciclo, las entradas están a la venta en la ventanilla del Jofre o en este enlace a la web de Ataquilla, a tres euros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Bomberos Ferrol pleno extraordinario presupuestos

Los bomberos dicen que las nuevas incorporaciones no serán personal operativo efectivo hasta mayo o junio
Redacción
Una de las rondas en la tarde de las Pepitas de 2025

Las Pepitas 2026 presentan las normas que guiarán la participación de 12 rondallas
Redacción
Jurado encargado de la selección en el concurso de carteles de 2026

El cartel del Festival de Ortigueira 2026 llevará la firma de dos artistas de As Pontes
Redacción
El ideal gallego

Bulos sobre una posible bomba en la discoteca West de Ferrol obliga al establecimiento de ocio a poner el tema en manos de la Policía Nacional
Redacción