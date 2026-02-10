Mi cuenta

Sociedad

Jóvenes que buscan rescatar de una soledad no deseada a otros jóvenes como ellos

Han elaborado un informe sobre propuestas que han remitido al área de Xuventude del Concello de Ferrol

Montse Fernández
Montse Fernández
10/02/2026 19:36
El mapa elaborado por los jóvenes
El mapa elaborado por los jóvenes
cedida
Jose, Noa, Brais, Inass e Inmane, son un grupo de chicas y chicos de la Fundación Secretariado Gitano de Ferrol, que toman parte en la acción “Promovendo liderados xuvenís transformardores de solidariedade internacional de Galicia”, y han puesto en marcha la iniciativa “Conectando á xuventude: Acción contra a soidade non desexada”, con el objeto de visibilizar este problema que califican de “crecente” y reclamar así más espacios para los jóvenes en la ciudad.

Tras investigar datos oficiales y analizar noticias y estudios recientes, los participantes reflexionaron sobre las causas y consecuencias de esta soledad no deseada y tras ello elaboraron su propio diagnóstico de situación, que incluye una cartografía de la ciudad indicando zonas que favorecen el aislamiento como espacios con potencial para convertirse en puntos de encuentro. El proceso culminó con el envío de una carta al concejal de Xuventude, Arán López, en el que exponen sus preocupaciones así como propuestas concretas de mejora.

Queremos unha cidade máis amable para a xente nova, onde quen se sinta só poida atopar alternativas para relacionarse e sentirse parte da comunidade”, explican los jóvenes, que ya recibieron respuesta del edil, que tomará nota.

