FeC cree que el proyecto para el Sánchez Aguilera propicia “un barrio para ricos”

Ferrol en Común insta al gobierno local a interrumpir el plazo oficial de alegaciones al PERI-2-R del Sánchez Aguilera para desarrollar “un proceso participativo dos usos aos que se quere destina o conxunto” sirviéndose de los mecanismos que prevé el reglamento de Participación Cidadá.

La formación liderada por Jorge Suárez considera que el planteamiento del proyecto es erróneo y, tras reunirse con diferentes entidades y también con personal técnico y profesionales del sector del comercio y la hostelería, anuncia su rechazo al mismo.

Así, explica que el nuevo convenio “racha no esencial coa inercia de 2007, pasando dun réxime de cooperación entre administracións a outro de compravenda puro e duro”. Además, observa que el proyecto se supedita a otras actuaciones del planeamiento, por lo que lo ve “incompleto e inconcluso, como o acceso ás estacións de ferrocarril e autobús”.

Por otra parte, FeC se hace eco de algunas consideraciones de Ferrolterra Antiga y apunta que el patrimonio histórico “queda devaluado ao solapar equipamentos, como un parque canino pegado ao muro do Baluarte do Infante”.

Además, no se especifica ninguna actuación ante la “previsible aparición da muralla do século XVIII” y los equipamientos comunitarios son, a juicio de la organización política, “insuficientes”, por lo que insta a eliminar la parcela de uso terciario prevista para un centro comercial y destinarla a otros, como un pabellón polideportivo o un centro de salud.

También critica FeC el “impacto visual” como consecuencia de la “insuficiencia de masa arbórea” y se pide que se consulte con personas expertas para concretar qué especies son las adecuadas.

Por último, la formación lamenta que no se respeten las particularidades del Museo de Historia Natural al recortar su jardín exterior y que en un contexto en el que la vivienda es la principal preocupación “non se ofreza ningún tipo de solución en canto á protección da mesma, facendo do espazo nun futuro próximo unha urbanización de clase alta”.