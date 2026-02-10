Entidades de Canido organizan su primer “roteiro polas fochancas” del barrio el domingo
Comenzará a las 12.00 y se recomienda llevar "complementos de praia"
Tres entidades de Canido, la asociación de vecinos, la sociedad deportiva y recreativa y Muíño do Vento, organizan este domingo, día 15, el primer “roteiro polas fochancas” del barrio. Se trata, precisan, de una acción “eminentemente festiva” que busca “denunciar a situación das estradas da zona, incidindo na situación de desleixo e abandono”.
La comitiva saldrá a las 12.00 horas de la plaza de la Tahona y desde las entidades se invita a los participantes a llevar “complementos de praia –flotadores, toallas, paipos, gorros y gafas de nadar– para poder desfrutar na súa totalidade do roteiro”.
La actividad tendrá una duración aproximada de una hora y las promotoras invitan a la ciudadanía a participar para “gozar das cristalinas augas das nosas fochancas” y del “patrimonio fochanqueiro de Canido”.