El servicio de mantenimiento de Ferrol aumenta con cuatro nuevos peones

Los nuevos trabajadores municipales, con el alcalde y el edil de Obras e Servizos Concello de Ferrol

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el edil de Obras e Servizos, José Tomé, dieron ayer la bienvenida a los cuatro nuevos peones que reforzarán el servicio de mantenimiento de instalaciones municipales del Concello.

Los trabajadores tomaron recientemente posesión de sus respectivas plazas y, tal como aseguró el concejal delegado del área, su incorporación “permitiranos aumentar o número de actuacións simultáneas do día a día, ademais de reducir tempos nos traballos de mantemento urbano e tamén de reparacións urxentes”.

En esa línea, Tomé explica que el hecho de disponer de más peones contribuye también a mejorar el mantenimiento preventivo en las diferentes instalaciones. De este modo, “trátase de evitar o deterioro de infraestruturas municipais e de actuacións de maior custe no futuro”, apunta el concejal de Servizos.

Actualmente, y tras estas últimas incorporaciones, la cuadrilla cuenta con un oficial, un encargado, un chófer y cinco peones.