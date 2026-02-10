Mi cuenta

El exmiembro del CNI y experto en contrainteligencia Jorge Gómez, en un seminario en Ferrol

La Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial acoge esta actividad abierta al público general

Redacción
10/02/2026 21:30
La cita, abierta al público, tendrá lugar en la Facultade de Humanidades
Los coordinadores y el alumnado del grado en Relacións Internacionais, que se imparte en el Campus Industrial de Ferrol, invitaron al experto en contrainteligencia, seguridad y defensa Jorge Gómez, para impartir el seminario “O poder do relato. Tecnoloxía e Intelixencia Humint ao servizo da desinformación”. Esta iniciativa, que también incluye un taller sobre negociación bajo presión, tendrá lugar el viernes 13, a las 10.00 horas, en el Salón de Graos de la Facultade de Humanidades e Documentación.

El encuentro, que girará alrededor de los nuevos modelos de conflicto y de la llamada “Gray Zone” (zona gris), se dirige especialmente al estudiantado de Relacións Internacionais pero también está abierto al resto de la comunidad universitaria y al público general interesado, hasta completar el aforo.

El protagonista, de Redondela, es oficial de la Armada en la reserva, especialista en submarinos, que formó parte tanto del Centro Nacional de Inteligencia –CNI– como de su predecesor, el Centro Superior de Información de Defensa –Cesid–. Además, entre otras membresías, desde 2018 es presidente de la compañía de inteligencia privada High Strategies Intelligence –HSI– y el pasado 2025 publicó su primer libro, “Los secretos de la Contrainteligencia”.

