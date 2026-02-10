Mi cuenta

Música internacional

El creador de bandas sonoras como “Shrek” o “Moulin Rouge”, Rufus Wainwright, ofrece un concierto en Ferrol

Así lo acaba de anunciar el Concello, que destina a la actuación 44.821,82 euros

Redacción
10/02/2026 12:45
El cantautor y compositor Rufus Wainwright actuará en el Auditorio de Ferrol
Cedida
El cantautor estadounidense-canadiense Rufus Wainwright, además de compositor que colaboró en bandas sonoras de películas como “El aviador”, “El diario de Bridget Jones”, “Shrek”, “Moulin Rouge” y “Brokeback Mountain”, ofrecerá un concierto en el Auditorio de Ferrol, el 4 de julio.

Así lo anunció este martes el Concello, que destina a esta actuación un presupuesto de 44.821,82 euros.

Además de su labor creativa, la voz de Rufus Wainwright puede escucharse en temas tan reconocidos como el “Hallelujah” del álbum de la banda sonora de “Shrek”.

Cuando tenía seis años, el artista ya estaba empezando a tocar el piano y a sus 13 ya estaba girando con las hermanas Kate & Anna McGarrigle y familia. Cuando cumplió la veintena, el músico estrenó su carrera como solista, una etapa que desarrolló intensamente hasta convertirlo en una estrella tan reconocida como lo es a día de hoy.

En su obra se pueden encontrar influencias líricas, que pueden recordar desde a la ópera hasta la “chanson française” o el musical.

