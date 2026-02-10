Mi cuenta

El Concello suspende las actividades al aire libre por la alerta de viento este miércoles

También cerrará los parques a partir de las 12.00 horas

Redacción
10/02/2026 18:32
Temporal Punta Penencia
Temporal en Punta Penencia el mes pasado
D. Alexandre
El Concello de Ferrol informa de la suspensión, como medida preventiva, de todas las actividades deportivas y culturales al aire libre entre las 12.00 y las 00.00 horas de este miércoles. El motivo es la llegada de un fenómeno meteorológico adverso que conlleva la declaración de la alerta naranja por viento interior en la zona. 

Con esta decisión, el Concello sigue las indicaciones de la Agencia Estatal de Meteorología –Aemet– y de Meteogalicia y advierte de que en las horas centrales del día se prevén “fuertes ráfagas” de viento, por lo que, además de la suspensión de las actividades al aire libre, recomienda a la población no acercarse a las playas, paseos marítimos, puertos y otros lugares de riesgo con viento. Del mismo modo, cerrará los accesos de los parques públicos. 

