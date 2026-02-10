El Arsenal de Ferrol, se queda sin fragatas

Solo el BAC "Cantabria" permanece en el Arsenal cumpliendo la fase habitual de puesta a punto Emilio Cortizas

El Arsenal de Ferrol presenta un aspecto poco habitual, ya que ninguna de las unidades de guerra que tienen su base en el mismo ocupan sus espacios en sus muelles. Las cinco fragatas de la clase “Alvaro Bazán” (F-100) permanecen de forma simultánea en diferentes despliegues, así como uno de los dos BAC (Buque de Aprovisionamiento en Combate), que acogen las instalaciones militares locales.

Esto se debe, como apuntan desde la Armada, “a su idoneidad para interoperar con marinas aliadas, del sólido sostenimiento logístico que las respalda y de la vigencia de sus capacidades como escoltas”.

Este hecho constituye un “hito operativo poco habitual, al movilizar a la serie completa de fragatas F-100 `Álvaro de Bazán´, cinco buques escolta de más de 6.000 toneladas que se encuentran navegando y desarrollando actividades operativas en diferentes escenarios nacionales e internacionales, participando en operaciones integradas con la OTAN y en grupos de combate aeronavales de marinas aliadas”, informan desde la Armada.

Duro trabajo en el Arsenal

Mantener desplegadas a las cinco unidades, y también al BAC “Patiño”, supone “un importante reto de planificación, sostenimiento y apoyo logístico, tanto para la Armada como para el Arsenal de Ferrol, responsable de buena parte del mantenimiento de la clase”, indican. Se trata de un esfuerzo “que implica una elevada coordinación entre dotaciones, estructuras de apoyo en tierra y cadena industrial, y que permite sostener la operatividad de una serie con más de veinte años de servicio en escenarios de alta exigencia” como los actuales.

A día de hoy, las cinco fragatas con base en Ferrol desarrollan cometidos de relevancia junto a aliados y socios estratégicos. La “Álvaro de Bazán” (F-101) está integrada en el Grupo de Combate Aeronaval francés del portaaviones “Charles de Gaulle”, participando en el ejercicio multidominio de alta intensidad “Orión 26”. Por su parte, la “Almirante Juan de Borbón” (F-102) ejerce como buque de mando de la Agrupación Naval Permanente número 1 de la OTAN (SNMG-1); mientras que la “Blas de Lezo” (F-103) toma parte en Estados Unidos en el exigente ejercicio de certificación Comptuex de la U.S. Navy.

Paralelamente, la “Méndez Núñez” (F-104) actúa como plataforma naval en la activación conjunta del ejercicio “Eagle Eye”, integrada en el denominado Sistema de Defensa Aérea nacional. La última unidad, la fragata “Cristóbal Colón” (F-105) está participando en el ejercicio “Steadfast Dart 26” de la OTAN, que se desarrolla en el mar Báltico.

Se trata de un conjunto de misiones que “refleja la capacidad de las F-100 para integrarse con relevancia en estructuras multinacionales y operar de forma interoperable con marinas como la francesa, la estadounidense y otros aliados, así como el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire y el Espacio”, subrayan desde la Armada.

La actual situación, con las cinco F-100 navegando de forma simultánea, “es el mejor reflejo de la fiabilidad de estas unidades y del sistema humano, logístico e industrial que las respalda, al tiempo que anticipa la apuesta de la Armada por mantenerlas como escoltas de referencia durante las próximas décadas”, precisan desde Defensa. l