Cristina Ochoa: "Queremos que la ciudadanía perciba la realidad de que esta es una de las comunidades más seguras"

El jefe superior de la Policía Nacional en Galicia, Pedro Pacheco, entrega el bastón de mando a la nueva comisaria, Cristina Ochoa Emilio Cortizas

Siete meses después de que se anunciara su nombramiento, la nueva comisaria de la Policía Nacional de Ferrol-Narón, Cristina Ochoa, ha tomado posesión de su cargo en un acto celebrado en la mañana de este martes en la sede del antiguo Hospicio y que contó con la presencia de representantes del resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como de ambos Concellos y de la sociedad civil.

Ochoa, que procede de la Brigada de Extranjería y Fronteras de A Coruña, se convierte así de manera oficial en la primera mujer que ocupa la Jefatura de la Comisaría de Ferrol-Narón, un "hecho histórico", en palabras del jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policia, Carlos Gómez, que "no solo subraya su valía personal y profesional, sino que simboliza el avance firme de nuestra institución hacia una mayor igualdad y representatividad", al convertirse en "fuente de inspiración para muchas mujeres que ven en ella un ejemplo claro de que el esfuerzo, el talento y el compromiso no conocen límites. Es también un recordatorio de que las mujeres son una fuerza transformadora, capaces de aportar miradas innovadoras y enfoques equilibrados".

La nueva comisaria de la Policía Nacional en la zona quiso agradecer la colaboración y el trabajo realizado por sus predecesores en cargo y la "cálida acogida" de las instituciones para "facilitar mi integración". En ese sentido, recalcó que "todas ellas deben conocer el valor de su apoyo y el impacto real que su colaboración tiene en el trabajo que desarrolla la Policía Nacional en esta tierra", desde las policías locales de ambos municipios, la Guardia Civil, la Policía Portuaria, la Armada y los órganos judiciales y fiscales, "con quienes hemos culminado importantes operaciones como la reciente desarticulación de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en distintos puntos de Ferrolterra".

En el capítulo de agradecimientos, Ochoa se refirió expresamente a la comisaria de Santiago, Nuria Palacios, "a quien en estos meses he recurrido en numerosas ocasiones en busca de consejo", pero también a las organizaciones sindicales y a la plantilla por sus aportaciones para "conocer las necesidades y oportunidades de mejora de esta comisaría. Juntos somos mejores y esa unidad redunda en un mejor servicio a la ciudadanía". "A Policía Nacional", añadió la comisaria, "é unha organización aberta e sensible aos cambios da sociedade á que serve" y en esa labor ocupa "un lugar prioritario a atención ás persoas en situación de especial vulnerabilidade: maiores, infancia e persoas con discapacidade". Así, aseguró que "non aforraremos esforzos na loita contra calquera forma de violencia sobre as mulleres, una lacra que esixe a implicación de toda a sociedade".

Cristina Ochoa, que estará al frente de una Comisaría con 216 efectivos en estos momentos, aludió también al crecimiento de nuevas formas de delincuencia, como el "cibercrime, que é unha das principais preocupacións das nosas estratexias operativas polo impacto que ten na vida cotiá da cidadanía e das empresas". "Trabajamos cada día", recalcó, "para mantener a Galicia entre las comunidades más seguras y por que esa seguridad sea percibida por quienes viven aquí y nos visitan. En épocas de incertidumbre queremos ser referentes seguros, una comisaría próxima, accesible y comprometida".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, destacó la trayectoria pública de Ochoa, un currículum marcado "por el compromiso, la experiencia y por algo imprescindible: la vocación de servicio público". El representante del Ejecutivo central en la provincia repasó la vida profesional de Ochoa, desde su incorporación al cuerpo en el año 1998, con un primer destino en Santa Cruz de Tenerife en 2001 y la llegada a la Jefatura Superior de Galicia en 2003.

"La comisaria", afirmó Abalde, "llega a un destino con identidad y con historia, y lo hace con un equipo que trabaja con entrega. Quiero, Cristina, que sepas que contarás con el apoyo del Gobierno de España y con la colaboración de esta Subdelegación para seguir mejorando, día a día, el servicio que la Policía Nacional presta en Ferrol y Narón".