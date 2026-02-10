Bulos sobre una posible bomba en la discoteca West de Ferrol obliga al establecimiento de ocio a poner el tema en manos de la Policía Nacional

La discoteca abrirá normalmente el fin de semana para celebrar el Carnaval E.C.

La difusión de bulos es algo cada vez más frecuente y las redes sociales son el mecanismo más fácil para expandir las "ocurrencias" que, en muchas ocasiones, no solo son mentiras sino que pueden dañar la imagen de terceros. Es lo que le ha sucedido a la discoteca ferrolana "West", a la que se apunta en mensajes difundidos por las redes sociales y por mensajes de WhatsApp, como objetivo de una bomba que se colocaría el próximo sábado en el local de ocio.

Las publicaciones alertan de una amenaza de atentado, adjuntando supuestos audios y traducciones de los perpetradores y portando incluso fotos e indicaciones como de que "tienen planos del West y de A Magdalena". Vincularían esos hechos con el único dato real que se desprende de estas difusiones, la detención el pasado mes de enero de una mujer acusada de radicalización yihadista en la ciudad.

Ante la aparición en las redes sociales de estas graves publicaciones, la gerencia de Destino West ha hecho público un comunicado indicando que el tema se ha puesto en manos de la Policía Nacional y negando "tajantemente" que esté abierta investigación alguna sobre la discoteca por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Desde el establecimiento de ocio indican que se ha puesto denuncia y aportado los contenidos difundidos a la Policía "para que inicie cuantas acciones sean necesarias para la identificación de los responsables, contra los que se dirigirán las correspondientes acciones penales y de reclamación de cuantos daños y perjuicios pudieran generarse por las publicaciones denunciadas".

Como no podría ser de otro modo, desde Destino West señalan que la discoteca abrirá este fin de semana en su horario habitual, asegurando "que podréis disfrutar con nosotros con total y absoluta normalidad el Carnaval ferrolano".