Más de 9.000 personas visitaron el Museo de Historia Natural de Ferrol en 2025

Las instalaciones reciben cerca del millar de visitas cada mes AEIG

El Museo de Historia Natural de Ferrol ha cerrado el año superando los 9.000 visitantes (9.298). Unos datos que permiten entender la importancia de unas instalaciones de las que no disfrutan muchas urbes y de la que presume la ciudad naval.

Según el análisis de los datos facilitados por la Sociedade Galega de Historia Natural, que gestiona las instalaciones, del total de visitas, 6.315 personas procedían del territorio nacional; frente a 481 llegados de otros países, de localizaciones tan lejanas como Australia, Argentina, Brasil, Egipto, Panamá, Perú, China o Corea entre muchas otras.

Entre enero y diciembre de 2025 se acercaron a conocer las instalaciones de la antigua Casa del Coronel 2.133 escolares de un total de 45 centros educativos de todo el territorio. De enero a junio de 2025 fueron 1.645 (curso 2024-25), mientras que septiembre a diciembre (2025-26), se contabilizaron medio millar (488) de estudiantes más.

Visitas guiadas

El personal del museo ofrece también la posibilidad de participar en visitas guiadas a demanda, pensadas para grupos de cinco o más personas, así como recorridos en horarios fijos y fechas establecidas. En esta modalidad fueron 369 ciudadanos los que se beneficiaron de la propuesta. Una vía para conocer todo lo que se expone en el edificio y que hasta la fecha no está siendo todo lo aprovechada que cabría esperar, como explica Xan Rodríguez Silvar, presidente de la SGHN, la entidad científica y conservacionista que ha dado forma a este museo único en Galicia y España. Este tipo de recorridos permite no perderse nada de lo que se exhibe al recibir las indicaciones detalladas del personal que atiende las instalaciones.

También sacan gran partido de este espacio las asociaciones y entidades o grupos que se acercaron al museo en 2025 como: Asfedro; grupo Previr é Vivir, del Concello; Teima ferro, Aspanaes; ONCE; Asociación de Ex-alcohólicos de Ferrolterra, Cáritas, Souto de Leixa, Alume Saúde mental; Patronato Concepción Arenal; Dignidad Galicia o el Campamento de Nadal de Betanzos.

La pasada Semana Santa, cuando la ciudad recibe a gran cantidad de visitantes, las instalaciones expositivas de Canido abrieron sus puertas el 15 y el 16 de abril, habiendo recibido entonces a 76 personas, muchas de ellas de la comarca, pero también de otros puntos de Galicia, Murcia, Las Palmas o Cáceres.

Los meses del pasado año en los que recibieron a mayor número de usuarios fueron: julio (1.183); agosto (1.184) y abril (1041, coincidiendo con la referida semana de vacaciones escolares). Le siguen, por orden, marzo (905); octubre (707); y mayo (678), el resto de meses, todos, superan el medio millar de visitantes cada uno.