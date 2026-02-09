La UTE Copasa-Sectec realizará la recogida de residuos y la limpieza viaria en Ferrol los próximos diez años

La carga trasera se sustituirá por la lateral con los nuevos camiones Jorge Meis

La Xunta de Goberno aprobó este lunes la adjudicación a la UTE formada por Copasa y Setec del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en Ferrol para los próximos diez años por un importe global de 112,9 millones. El alcalde, José Manuel Rey, anunció el acuerdo en una comparecencia en la que estuvo acompañado por el edil de Obras e Servizos, José Tomé, y en la que aseguró que tanto con este contrato como con el de mantenimiento de viales, que realizará Civis Global por dos millones de euros en los dos próximos años, la ciudad "dará un salto enorme" en lo que tiene que ver con el mantenimiento "e a imaxe e, polo tanto, coa calidade de vida dos ferroláns e as ferrolás".

La adjudicación es provisional y, por lo tanto, se abre ahora un plazo de veinte días hábiles para que las empresas puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas. Si las hay, será el Tacgal, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, el que confirme, o no, la decisión del ejecutivo municipal, aunque el edil confía en que la nueva concesionaria pueda asumir el servicio "en primavera".

Rey Varela lamentó el "tempo perdido" con este servicio. Apuntó que en su anterior mandato, en concreto en 2014, los pliegos ya estaban aprobados y el proceso en ciernes de licitarse, pero el cambio en la mayoría de la corporación provocó "a parálise e, polo tanto, que non se fixese nada nos últimos oito anos", apuntó. Esta situación durante la última década motivó además "un empeoramento da calidade do servizo", con repercusiones económicas. "Se se tivese completado o proceso que comezou en 2014, este investimento xa estaría amortizado", añadió, si bien quiso precisar que el nuevo contrato no tendrá repercusión en el contribuyente con un incremento de la tasa de la basura.

Tomé, por su parte, explicó los detalles del nuevo contrato, que contempla la renovación de toda la flota y también de los contenedores (se instalarán 3.100) y de las papeleras, que tendrá un modelo distinto para el barrio de A Magdalena, como sucede actualmente. También se implantará, desde el mismo inicio, el contenedor marrón para el depósito de restos orgánicos. Además, se eliminarán los contenedores subterráneos de las diecisiete isletas que existen, aunque ya sin uso, en la actualidad, y se adoptará la carga lateral. Con este nuevo sistema no se reducirá el personal que operará los camiones, por lo que se podrán crear brigadas multiuso.

En lo que respecta al personal, se subrogará a los 134 trabajadores y trabajadoras que tiene en plantilla la concesionaria actual, Urbaser. Tomé quiso agradecerle a la parte social su colaboración "nestes dous anos e medio de traballo intenso".

El nuevo servicio incluye además los desbroces y, según señaló Tomé, estarán realizándose todo el año con los cuatro tractores que se destinarán a estas labores. Además, la limpieza se extenderá a los diez arenales, con una planificación variable en función de la temporada del año: diaria en época estival, quincenal entre octubre y enero y mensual el resto del año.

Por otra parte, el lote 2 para la recogida, transporte y gestión de residuos textiles también se adjudicó este lunes, en este caso por cinco años a la empresa Servicios Comerciales de Inserción Laboral y, tal como explicó el alcalde, no tendrá "custe ningún" para el Concello. La firma instalará cinco contenedores metálicos específicos y realizará campañas puerta por puerta.